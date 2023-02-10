Шмигаль назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики

Шмигаль: «Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях»

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян сьогодні, 10 лютого, зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни, Харків теж був під масштабним ударом. Зранку атака продовжилася та зачепила всю Україну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях», – сказав прем'єр.

За словами голови уряду, через постійні російські обстріли пошкодженими залишаються майже 20 енергоблоків теплоелектростанцій. «Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція «Укренерго» була атакована за чотири місяці», – сказав Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому, попри російський терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та електроенергією. Тим часом ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори енергетичне обладнання від партнерів надходять.

Як повідомлялося, Силами і засобами Збройних сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога із 71 та п'ять дронів.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Читайте також: Масована ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення