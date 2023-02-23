У чотирьох областях можливі відключення електроенергії

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – йдеться в повідомленні.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

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«На Одещині ремонтні бригади «Укренерго» посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах «Укренерго». Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу», – додав оператор.

Нагадаємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Крім того, росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж «Укренерго», завдавши масштабних і складних пошкоджень. Відновлення функціоналу цих об’єктів все ще потребує значних ресурсів та часу.