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У чотирьох областях можливі відключення електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У чотирьох областях можливі відключення електроенергії
фото ілюстративне

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися. Про це повідомляє «Укренерго».

«Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – йдеться в повідомленні.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

«На Одещині ремонтні бригади «Укренерго» посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах «Укренерго». Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу», – додав оператор.

Нагадаємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Крім того, росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж «Укренерго», завдавши масштабних і складних пошкоджень. Відновлення функціоналу цих об’єктів все ще потребує значних ресурсів та часу.

Теги: електроенергія Одещина Укренерго

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