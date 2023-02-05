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Шмигаль повідомив, скільки одеситів досі залишаються без світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль повідомив, скільки одеситів досі залишаються без світла
Відсьогодні в Одесі та Одеському районі почнуть вмикати світло на 2 год.
фото ілюстративне

Шмигаль провів нараду з Одеською ОВА щодо ситуації з електропостачанням в Одесі та Одеському районі.

В Одесі через аварію на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури до 40% споживачів досі залишаються без електроенергії. Проте відсьогодні жителям обіцяють давати світло по 2 год. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль провів нараду з Одеською ОВА щодо ситуації з електропостачанням в Одесі та Одеському районі.

«В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі», – написав міністр.

Шмигаль повідомив, що фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Також цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія.

При цьому у ДТЕК повідомили, що відсьогодні в Одесі та Одеському районі почнуть вмикати світло по 2 години.

Повідомляється, що зараз це той максимум, яким можна забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону.

При цьому зазначається, що коли в місто будуть доставлені всі анонсовані генератори, перерва в електропостачанні почне скорочуватися.

Як раніше повідомлялося, протягом доби в Одесу довезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції. 

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Теги: міністр Міненерго аварія робота місто Денис Шмигаль Одеса електроенергія

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