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Чим керуються українці при виборі квартири: нові тенденції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чим керуються українці при виборі квартири: нові тенденції
Найнижча вартість квартир на Сумщині
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Українці найбільше цікавляться житлом на нижчих поверхах

Українці продовжують цікавитись житлом на нижчих поверхах. В столиці квартири до п'ятого поверху розглядали на 27% більше ніж житло вище 10 поверху. Про це йдеться в новому дослідженні Мінфіна. 

Якщо аналізувати пропозиції вторинного житла за типом опалення, то наразі у Києві тільки 1,5% варіантів із індивідуальним газовим опаленням, 95% – це централізований тип опалення. Найбільше варіантів із індивідуальним газовим опаленням у Закарпатській області – 57%. У Київській області цей показник становить – 45%.

Попит на вторинне житло із індивідуальним опаленням, враховуючи газове та електричне, зростає майже по всі Україні. Якщо порівнювати січень та грудень минулого року, то в Київській області (без врахування Києва) 13,5% користувачів розглядають житло з індивідуальним опаленням, а, наприклад, на Вінниччині цей показник становить 48%.

Наразі середня вартість 1-кімнатної квартири у Києві становить 88 246 доларів США, що на 10% більше ніж у грудні 2022 року та на 21% менше ніж у січні 2022 року. Середня вартість 2-кімнатної квартири в столиці – $110 214, у порівнянні із груднем 2022 року ціна впала на 4,6%, а із січнем 2022 року – на 28%.

Найбільше падіння середньої вартості 1-кімнатної квартири (січень 2023 року до грудня 2022 року) зафіксовано на Херсонщині – 21%, на Житомирщині – 16% та на Вінниччині – 14%. Найнижча вартість 1-кімнатної квартири простежується на Сумщині – $23439, навіть попри зростання у 4,6% в порівнянні до грудня 2022 року.

Нагадаємо, що у 2023 році запроваджується нова форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.

До слова, із початком повномасштабного вторгення окупантів на територію України ринок покупки житла дещо трансформувався. Серед основних змін: значний вплив розташування – чим далі від фронту, тим більша активність на первинному ринку житла, а також на третину в середньому зросла вартість м². Ринок купівлі-продажу житла суттєво сповільнився. Трансформувалася й поведінка потенційних покупців, адже географія пошуків дещо змістилася в бік відносно безпечних регіонів. 

Теги: ринок українці житло майно

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