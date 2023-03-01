Чи відновить Україна експорт електроенергії: роз’яснення «Укренерго»

Експорт може відновитися вже найближчими тижнями за умови, що окупанти за цей час знову не обстріляють енергооб'єкти

Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії. Про це член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив в ефірі телемарафону.

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Бойко зазначив, що експорт може відновитися найближчими тижнями за умови, що російські окупанти за цей час знову не обстріляють енергооб'єкти.

«Моя думка, що експорт електроенергії може відбутися протягом наступних семи днів. І факт відкриття експорту може бути прив'язаний до зниження споживання внутрішнім споживачем», – розповів він.

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Проте зазначається, що від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту знадобиться час, щоб провести аукціон із розподілу потужності. Але навіть із огляду на це без серйозного погіршення ситуації в енергосистемі через ворожі атаки постачання електроенергії в Європу реально відновити протягом тижня.

Якщо ж ситуація з профіцитом електроенергії почне змінюватися в негативний бік, то рішення щодо експорту електроенергії до Європи перенесуть.

Нагадаємо, що експорт української електроенергії в Європу було припинено з 11 жовтня 2022 року через російські ракетні обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури.

Раніше повідомлляося, що США вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після російських атак.