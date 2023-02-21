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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Візит Байдена. Чому росіянам так болить?

glavcom.ua
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, 20 лютого 2023 року
Фото: Офіс президента

Візит Байдена до України не менш важливий для нашої війни ніж обіцяні 700 танків

Для росіян візит Байдена став екзистенційною проблемою. Навіть більшою ніж втеча з Херсона та Харкова.

Причина цієі проблеми, яка лежить на поверхні – це не взятий «Киів за три дні».

Але, мені здається, цей візит роз’ятрює куди глибшу рану. Байден, який в їхній масовій свідомості «хворий на деменцію старикашка» своїм приїздом показав всьому російському народові, що більше ніхто в світі їх не боїться. Він на вечь світ, напередодні великого і беззмістовного послання Путіна сказав: «Вас ніхто більше не боїться, з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами Пригожина і хресними ходами».

І цей символічний жест (середній палець) зрозуміли всі в самих далеких і забитих селах. Глибинний народ зрозумів: об них витерли ноги. Тепер росіяни чекають, що скаже Путін у відповідь. А він, можете не сумніватися, або промовчить або примітивно віджартується. Він не зможе, навіть як ненависний йому Хрущов сказати щось про кузькіну мать.

І ця, саме символічна частина візиту Байдена не менш важлива для нашої війни ніж обіцяні 700 танків.

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Теги: Джозеф Байден Україна війна

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