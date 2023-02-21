Візит Байдена. Чому росіянам так болить?

Візит Байдена до України не менш важливий для нашої війни ніж обіцяні 700 танків

Для росіян візит Байдена став екзистенційною проблемою. Навіть більшою ніж втеча з Херсона та Харкова.

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Причина цієі проблеми, яка лежить на поверхні – це не взятий «Киів за три дні».

Але, мені здається, цей візит роз’ятрює куди глибшу рану. Байден, який в їхній масовій свідомості «хворий на деменцію старикашка» своїм приїздом показав всьому російському народові, що більше ніхто в світі їх не боїться. Він на вечь світ, напередодні великого і беззмістовного послання Путіна сказав: «Вас ніхто більше не боїться, з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами Пригожина і хресними ходами».

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І цей символічний жест (середній палець) зрозуміли всі в самих далеких і забитих селах. Глибинний народ зрозумів: об них витерли ноги. Тепер росіяни чекають, що скаже Путін у відповідь. А він, можете не сумніватися, або промовчить або примітивно віджартується. Він не зможе, навіть як ненависний йому Хрущов сказати щось про кузькіну мать.

І ця, саме символічна частина візиту Байдена не менш важлива для нашої війни ніж обіцяні 700 танків.