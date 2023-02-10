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Литовські зенітні установки вже на під’їзді до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литовські зенітні установки вже на під’їзді до України
Литва передала військовим ЗСУ 36 зенітно-ракетних комплексів
фото: mil.in.ua

L70 призначені для знищення літаків, гелікоптерів та безпілотників

Сьогодні, 10 лютого, Литва відправила в Україну обіцяні у рамках військової допомоги зенітні установки L70. Про це пише LRT.

Як зазначає видання, зенітки були завантажені на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправлені сьогодні. Крім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідно для того, щоб використовувати таку техніку.

До передачі інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управлінню зенітками.

Варто зауважити, що L70 призначені для знищення літаків, гелікоптерів та безпілотників на відстані до 5 км за будь-яких погодних умов.

Як раніше повідомлялося, Литва допоможе Україні протидіяти безпілотникам російських окупантів.  Країна передасть військовим ЗСУ 36 зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.  61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі. 

Теги: Литва Україна боєприпаси

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