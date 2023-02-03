Прем’єрка Італії анонсувала візит до України
Точну дату візиту Джорджія Мелоні не назвала
До України з робочим візитом завітає прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона відвідає Київ до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Про це політикиня заявила сьогодні під час візиту до Німеччини.
«Я буду в Києві до (річниці початку війни – «Главком») 24 лютого», – сказала Мелоні.
Точну дату візиту Джорджія Мелоні не повідомила.
Раніше повідомлялося, що Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30. Частину віддадуть Україні.
Також повідомлялося, що Італія повністю відмовиться від російського газу.
До слова, триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.
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