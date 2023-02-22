Буданов: Вирішальні бої за Україну відбудуться до кінця весни

За словами Кирила Буданова, цієї весни відбудуться вирішальні події на фронті

Кирило Буданов заявив, що по закінченню війни Україна вийде на адміністративні кордони 1991 року

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що з середини до кінця весни в Україні будуть вирішальні бої. В інтерв'ю виданню Forbes він назвав цей період переломним у війні.

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На запитання: «Якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни. Який зараз рахунок та яка хвилина матчу?» Буданов відповів: «Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це суб'єктивне бачення».

Буданов також назвав три найбільші, на його думку, поразки України у цій війні:

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«Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим».

Трьома найбільшими перемогами України глава розвідки вважає витіснення окупантів з Київського напрямку, контрнаступ на Харківському напрямку та повернення Херсона.

Кирило Буданов заявив, що умова для закінчення війни – це вихід на адмінкордони 1991 року. Україна має створити умови для зони безпеки навколо кордону: демілітаризована зона, без жодних озброєнь, з нормальним контролем – для того, щоб військові завжди мали час на реагування.

Буданов не сказав, коли саме закінчиться війна, проте заявив:

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«Я можу вам відповісти виключно, як вона закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас – вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель», – додав він.

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, якими він бачить майбутні відносини між Україною та Росією. За його словами, це буде дуже складний процес.