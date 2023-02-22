Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буданов: Вирішальні бої за Україну відбудуться до кінця весни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Буданов: Вирішальні бої за Україну відбудуться до кінця весни
За словами Кирила Буданова, цієї весни відбудуться вирішальні події на фронті
фото: з відкритих джерел

Кирило Буданов заявив, що по закінченню війни Україна вийде на адміністративні кордони 1991 року

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що з середини до кінця весни в Україні будуть вирішальні бої. В інтерв'ю виданню Forbes він назвав цей період переломним у війні. 

На запитання: «Якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни. Який зараз рахунок та яка хвилина матчу?» Буданов відповів: «Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це суб'єктивне бачення».

Буданов також назвав три найбільші, на його думку, поразки України у цій війні: 

«Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим».

Трьома найбільшими перемогами України глава розвідки вважає витіснення окупантів з Київського напрямку, контрнаступ на Харківському напрямку та повернення Херсона.

Кирило Буданов заявив, що умова для закінчення війни – це вихід на адмінкордони 1991 року. Україна має створити умови для зони безпеки навколо кордону: демілітаризована зона, без жодних озброєнь, з нормальним контролем – для того, щоб військові завжди мали час на реагування. 

Буданов не сказав, коли саме закінчиться війна, проте заявив:

«Я можу вам відповісти виключно, як вона закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас – вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель», – додав він.

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів, якими він бачить майбутні відносини між Україною та Росією. За його словами, це буде дуже складний процес.

Теги: війна військові Україна Кирило Буданов контрнаступ розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські танки в Молдові
Війна в Молдові? Чи наважиться Росія на цей крок
22 лютого, 09:36
Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях та взаємних інтересах
Україна отримає від Ізраїлю важливе озброєння: деталі
21 лютого, 14:28
Байден приїхав особисто підтримати Україну та її президента
80-річний Байден утер носа Путіну. Світова преса про сенсаційний візит тема дня
20 лютого, 21:00
Король Чарльз ІІІ на тренувальній базі у Вілтширі
Король Чарльз III зустрівся з українськими військовими (фото, відео)
20 лютого, 15:49
Майя Санду та Олексій Гончаренко на безпековій конференції
Президентка Санду назвала державу-гаранта безпеки Молдови
18 лютого, 13:57
30 червня РФ оголосила про виведення військ зі Зміїного, назвавши це «кроком доброї волі»
Окупанти скинули на Зміїний чотири авіабомби
11 лютого, 11:08
Ракетним ударом зруйновано багатоповерхівки у Дружківці
Окупанти вдарили ракетами по Дружківці, є поранені (фото)
5 лютого, 10:22
Західні партнери збільшують військову допомогу для України
Захід нарешті зрозумів – врегулювання війни не буде
31 сiчня, 18:22
За даними ЗМІ, ідеться про ТОВ «Орімі Україна»
Прокуратура Києва передала ЗСУ мільйони заарештованих коштів російської компанії
25 сiчня, 15:59

Політика

Як журналістка з Китаю отримала стрес. Найгостріші моменти пресконференції Зеленського
Як журналістка з Китаю отримала стрес. Найгостріші моменти пресконференції Зеленського
Зеленський показав кімнату, у якій живе від початку війни (відео)
Зеленський показав кімнату, у якій живе від початку війни (відео)
Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни
Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
Зеленський: Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним
Розпад Росії не за горами? Зеленський озвучив свою позицію
Розпад Росії не за горами? Зеленський озвучив свою позицію
Зеленський назвав найстрашніший момент війни
Зеленський назвав найстрашніший момент війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9548
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8140
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7131
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6962
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6609
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту