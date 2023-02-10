«Укренерго» відзвітувало про ситуацію в енергосистемі: які графіки діятимуть

Ремонтні бригади «Укренерго» вже займаються ліквідацією наслідків прильотів

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА. Основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади «Укренерго» вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.

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В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

«Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково. Наразі по всій Україні оголошено нову повітряну тривогу, бережіть себе і перебувайте в укриттях», – додав оператор.

Раніше повідомлялося, що російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

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Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.