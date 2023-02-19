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Світло не вимикатимуть: енергетики не прогнозують дефіциту найближчими днями

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Світло не вимикатимуть: енергетики не прогнозують дефіциту найближчими днями
фото з відкритих джерел

Єдине, що може змусити скорегувати цей прогноз – це нові масовані ракетні обстріли

Сьогодні енергетичній системі України не загрожує дефіцит потужності. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив Володимир Кудрицький, голова правління Національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго».

«Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може змусити нас скорегувати цей прогноз – це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємося до такого сценарію», – наголосив він. Відповідно, українці можуть розраховувати на стабільність енергопостачання найближчими днями, якщо ворог не робитиме новим спроб атакувати вітчизняну інфраструктуру.

Втім, окремі регіони ще мають певні проблеми. Зокрема, йдеться про південну частину країни, де досі тривають відновлювальні роботи. «У деяких регіонах стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення тих чи інших міст. Перш за все, говоримо про Одесу. Там ідуть відновлювальні роботи, які дозволять у найближчі тижні усунути це «вузьке місце», – акцентував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що раніше голова правління НЕК «Укренерго» заявив про те, що темпи відновлення енергосистеми наразі перевищують темпи її руйнування. «Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме, як зараз, то все буде змінюватися на краще», – дав оптимістичний прогноз Кудрицький.

Теги: обстріл Укренерго енергетика

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