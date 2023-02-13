У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
Через пошкоджені мережі встановлюються обмеження на споживання електроенергії у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах
Уже кілька днів поспіль «Укренерго» не формує ліміти для регіонів. Зараз у роботі усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
«Генераційних обмежень у нас практично немає. Це все дає змогу виробляти більше електроенергії. І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них», – йдеться в повідомленні.
Коваленко наголосив, що це не означає, що система відновлена настільки, щоб працювати безперебійно.
«Тому в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж. Мережі НЕК «Укренерго», пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками», – додав він.
Раніше повідомлялося, що Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів. Також Київ отримав у подарунок від Парижа десять генераторів. Як зазначив Кличко, подаровані генератори будуть встановлені в пунктах обігріву столиці, а також в освітніх закладах, які працюють в умовах відключень електропостачання та опалення, пов’язаних із обстрілами російськими варварами об’єктів критичної інфраструктури Києва.
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