Зелені інвестори очікують від НКРЕКП відшкодування завданих їм збитків

«Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику»

Зелена енергетика майже два роки зазнавала збитків через рішення НКРЕКП – інвестори

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів на початку 2021 року і яку Верховний Суд України визнав протизаконною у вересні 2022 року. Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація, посилаючись на робочу нараду з НКРЕКП участі учасників ринку ВДЕ, яка відбулась 16 лютого.

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«В період дії цих положень постанови виробники з ВДЕ зазнали значних збитків. Сектор ВДЕ хотів би отримати позицію Регулятора щодо врегулювання питання компенсації таких збитків», – заявили в асоціації.

За пропозицією голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського було запропоновано організувати нараду юристів на майданчику ДП «Гарантований покупець» із зазначеного питання.

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«Сектор ВДЕ розраховує на зрілу позицію Регулятора в питанні відшкодування збитків, які спричинені рішенням самого Регулятора», – підкреслює УВЕА.

Окрім того, сектор ВДЕ сподівається, що НКРЕКП знайде справедливе рішення щодо нової формули з розрахунку небалансів з урахування висновків Верховного Суду України та встановить справедливій підхід до визначення відповідальності за небаланси, відповідно до якого виробники з ВДЕ не будуть відповідати за торгові небаланси ГарПока.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд України визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства «зеленої» енергетики за те, що ДП «Гарантований покупець» неефективно торгує електроенергією.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

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Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році.

На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми виплати боргів та своєчасності розрахунків, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.