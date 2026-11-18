З 1 грудня 2026 року верифікацію можна буде пройти заздалегідь, за бажанням

З 1 січня 2027 року в Україні запрацюють нові правила для онлайн-платформ, відповідно до яких продавцям, що користуються послугою OLX доставка, необхідно буде пройти верифікацію через «Дію». Для покупців умови користування сервісом залишаться без змін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Що зміниться

Верифікація . Продавці, які користуються OLX Доставка, мають підтвердити особу через «Дія».

. Продавці, які користуються OLX Доставка, мають підтвердити особу через «Дія». Податок 10% . Для приватних продавців він діє лише тоді, коли сума продажів з OLX доставкою за календарний рік перевищує еквівалент €2 тис. Податок утримується тільки із суми перевищення.

. Для приватних продавців він діє лише тоді, коли сума продажів з OLX доставкою за календарний рік перевищує еквівалент €2 тис. Податок утримується тільки із суми перевищення. Звітність . OLX щороку подаватиме до Державної податкової служби (ДПС) дані про доходи продавців.

. OLX щороку подаватиме до Державної податкової служби (ДПС) дані про доходи продавців. ФОП. Принципи оподаткування не змінюються, але дані про продажі з угодами з OLX доставкою будуть включені до щорічного звіту OLX.

«З 1 грудня 2026 року верифікацію можна пройти заздалегідь, за бажанням. З 1 січня 2027 року верифікація обов'язкова. OLX запропонує її пройти під час підтвердження першого замовлення з OLX доставкою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року платформи автоматично утримуватимуть податок із доходів осіб, які через них надають послуги або продають товари.