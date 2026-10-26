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Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників
Волинець застеріг, що право працівника на бронювання може залежати не від його професійної необхідності для підприємства, а від лояльності до керівництва
фото з відкритих джерел

Уряд схвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників

Народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець розкритикував можливу зміну підходу до бронювання працівників. Він застеріг, що надання 100% квоти бронювання в обмін на направлення частини персоналу до війська може стати інструментом тиску на працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Хто і за якими критеріями визначатиме, кого бронювати, а кого – відправляти до війська? Керівник підприємства? Роботодавець на власний розсуд? Тоді виникає цілком закономірне запитання: чи не стане такий механізм інструментом тиску на працівників, які, наприклад, відстоюють свої трудові права? Адже першими кандидатами на виключення зі списків бронювання можуть стати зовсім не найменш кваліфіковані чи найменш потрібні виробництву працівники, а саме ті, хто не мовчить», – наголосив голова Конфедерації вільних профспілок.

Нові правила бронювання. Профспілки попередили про ризики для працівників фото 1

Волинець застеріг, що право працівника на бронювання може залежати не від його професійної необхідності для підприємства, а від лояльності до керівництва. За його словами, роботодавці можуть виключати зі списків бронювання працівників, які відстоюють свої трудові права, вимагають дотримання законодавства чи порушують незручні для керівництва питання, надаючи перевагу більш лояльним колегам. Він наголосив, що бронювання не повинно ставати винагородою за особисту відданість роботодавцю.

«Вимагаємо від уряду чітких і прозорих критеріїв бронювання, недопущення дискримінації та свавілля роботодавців, реальних гарантій захисту працівників від зловживань. Будь-які зміни до порядку бронювання мають обговорюватися із представниками працівників та профспілками. Інакше замість обіцяного справедливого бронювання отримаємо ще один важіль тиску на людей праці», – підсумував Михайло Волинець.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну.

Зауважимо, що квота бронювання для працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) становитиме 95%.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

Як повідомлялося, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про перегляд рішення Кабміну від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Документ підтримали 63 народні депутати.

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Теги: профспілка бізнес мобілізація бронювання від мобілізації

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