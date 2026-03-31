Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Уряд готує масштабні зміни: ПДВ на закордонні посилки, податки для кур’єрів та водіїв таксі, а також майбутнє військового збору

Уряд погодив концепцію масштабного реформування податкової системи. Ключові зміни торкнуться мільйонів українців: від тих, хто продає вживані речі в інтернеті чи займається підробітком у таксі, до активних покупців на закордонних маркетплейсах як AliExpress, Amazon чи Temu.

«Главком» розібрався, які новації пропонує Мінфін та коли очікувати на їх впровадження.

Законодавча основа змін

Кабінет Міністрів схвалив пакет із трьох ключових законопроєктів, які вже зареєстровані у Верховній Раді. Розподіл ініціатив на три окремі документи дозволить системно реформувати різні напрямки оподаткування:

– регулює оподаткування електронної торгівлі. Саме цей документ запроваджує нарахування ПДВ на закордонні посилки з першого євро та скасовує ліміт у €150. №15111 – впроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією (DAC7). Він зобов’язує цифрові платформи звітувати про доходи користувачів та визначає правила оподаткування для водіїв таксі, кур'єрів та майстрів, що працюють через онлайн-сервіси.

– впроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією (DAC7). Він зобов’язує цифрові платформи звітувати про доходи користувачів та визначає правила оподаткування для водіїв таксі, кур'єрів та майстрів, що працюють через онлайн-сервіси. №15110 – змінює правила справляння військового збору. Законопроєкт передбачає збереження ставки 5% на період війни та протягом 3 років після її завершення.

1. Цифрові платформи: кінець «епохи тіні» для підробітку

Уряд планує легалізувати доходи громадян, які отримують кошти через цифрові сервіси (Uber, Bolt, Glovo, Kabanchik тощо), не реєструючись як ФОП.

Замість стандартних (18% ПДФО + 5% військового збору) пропонується встановити пільгову ставку . Автоматизація: Податковим агентом стане сама платформа. Тобто Uber чи Glovo автоматично вираховуватимуть 5% з вашого заробітку і перераховуватимуть у бюджет. Декларувати ці доходи самостійно не доведеться.

Україна впроваджує стандарт автоматичного обміну даними. Податкова бачитиме доходи українців на всіх великих європейських та світових торгових майданчиках. Продаж вживаних речей: Якщо ви продаєте старі меблі чи дитячий одяг на OLX, податки платити не потрібно, якщо сума продажів не перевищує €2000 на рік або кількість операцій менша за 30.

2. Закордонний шопінг: ПДВ з першого євро

Однією з найбільш обговорюваних змін є скасування «безподаткового ліміту» у €150 для міжнародних посилок. Це вимога європейських директив щодо електронної комерції.

Раніше за посилку вартістю, наприклад, €100 не потрібно було платити податки. Тепер нараховуватиметься на будь-яку покупку, незалежно від суми. Ціна питання: Товари з-за кордону фактично здорожчають на п'яту частину.

Планується, що податок включатиметься у вартість товару вже в момент оформлення замовлення на сайті (модель IOSS), щоб покупцям не доводилося чекати на нарахування мита на пошті. Подарунки: Виняток залишать лише для посилок «від людини до людини» (C2C) вартістю до €45 (наприклад, якщо родичі з-за кордону надсилають подарунок).

3. Військовий збір: податок, що став постійним

Податок, запроваджений у 2014 році як тимчасовий захід для підтримки армії, планують інтегрувати в загальну систему на постійній основі. Головна зміна у філософії оподаткування – трансформація військового збору.

Збір, що був запроваджений як тимчасовий захід, планують інтегрувати в систему на постійній основі. Логіка: Після завершення війни податок не скасують, а перейменують (наприклад, на «збір на оборону та відновлення»). Ставка у 5%, яка є актуальною на сьогодні, ймовірно, стане базовою нормою на найближчі роки, включаючи трирічний період після завершення бойових дій.

Порівняння податкових правил: що діють у 2026 році та які зміни готуються з 2027 року

Категорія змін Як зараз (2026) Як планується (з 2027) Доходи з платформ (Uber, Glovo, Bolt, Kabanchik тощо) 23% (ПДФО + ВЗ) або ФОП Спецрежим 5%

(автоматичне утримання) Міжнародні посилки (AliExpress тощо) Без ПДВ до €150 ПДВ 20% з першого євро

(включено в ціну) Продаж речей (OLX, Instagram) Слабкий контроль доходів Обмін даними DAC7

(ліміт €2000 або 30 угод) Військовий збір Тимчасовий (на час війни) 5% на період війни + 3 роки після

(збір на оборону та відновлення) Подарунки з-за кордону (C2C) До €150 без мита Без ПДВ лише до €45

Чому це важливо саме зараз?

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює, що такі кроки спрямовані на «вирівнювання умов гри».

Зараз українські магазини програють конкуренцію закордонним маркетплейсам через податкові пільги останніх. Крім того, це пряма вимога для вступу України до ЄС.

Коли чекати змін?

Більшість цих новацій орієнтовно запрацюють з 1 січня 2027 року.

Такий тривалий термін потрібен для технічної підготовки банківських систем, поштових операторів та цифрових платформ до автоматичного обміну даними.

Головні ризики

Експерти зазначають, що посилення контролю за мікродоходами громадян може викликати соціальну напругу.

Також існує ймовірність, що частина транскордонної торгівлі піде в «сіру зону» через використання складних логістичних схем через сусідні країни ЄС.