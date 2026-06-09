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Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ
Верховна Рада ухвалила закон про податок на OLX
скріншот з відео

Нові правила торкнуться сервісів таксі, доставки, оренди житла та маркетплейсів, а податки стягуватимуть автоматично

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат. Новий закон встановлює правила оподаткування доходів, отриманих через сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші цифрові платформи, які працюють на українському ринку.

Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року платформи автоматично утримуватимуть податок із доходів осіб, які через них надають послуги або продають товари.

Ставка податку становитиме 10%. Водночас військовий збір із таких доходів не справлятиметься. Наразі податкове навантаження на доходи фізичних осіб складає 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Також закон встановлює неоподатковуваний поріг для продажу товарів через цифрові платформи на рівні 2000 євро на рік без обмеження кількості операцій.

Дія документа поширюватиметься як на українські, так і на іноземні компанії, що надають цифрові послуги в Україні.

Серед них: сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші онлайн-платформи.

За даними авторів законопроєкту, наразі дохід через такі сервіси отримують близько 400 тис. українців, переважно водії та кур'єри.

У парламенті зазначають, що закон розробили для імплементації модельних правил Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також положень європейської директиви DAC7.

Документ входить до переліку податкових змін, ухвалення яких необхідне для мобілізації внутрішніх доходів держави. На цьому раніше наполягали Міжнародний валютний фонд та Європейський Союз.

Нагадаємо, 5 червня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови «Про парламентську підтримку переговорного процесу про набуття Україною членства в Європейському Союзі». Документ передбачає новий механізм взаємодії між парламентом і урядом та має на меті прискорити адаптацію українського законодавства до норм ЄС під час переговорів про вступ.

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Теги: податки євроінтеграція Верховная Рада

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