Одруження через «Дію» стало доступнішим для людей із порушеннями слуху: що змінилося

Під час онлайн-церемонії одруження пари зможуть безоплатно скористатися допомогою перекладача жестової мови

В Україні розширили можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Відтепер люди з порушеннями слуху та/або мовлення можуть залучити перекладача жестової мови безпосередньо до церемонії одруження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції України.

Нововведення покликане зробити державну реєстрацію шлюбу доступнішою для людей, які потребують додаткової підтримки під час спілкування. Послуга перекладача є безоплатною для наречених.

Щоб скористатися нею, під час подання заяви про реєстрацію шлюбу в «Дії» необхідно поставити відповідну позначку в полі вибору підтримки та вказати тип порушення – слуху та/або мовлення.

Після цього перекладач жестової мови долучиться до онлайн-церемонії та забезпечить комунікацію між нареченими й працівником Цифрового офісу ДРАЦС Міністерства юстиції.

Оновлення впровадили відповідно до постанови Кабінету міністрів від 6 серпня 2026 року №994. Документ передбачає розширення доступності цифрової послуги та можливість залучення перекладача жестової мови під час дистанційної реєстрації шлюбу.

Скільки українців одружилися онлайн

За даними Мін'юсту, протягом дев'яти місяців 2026 року в Україні зареєстрували 135 316 шлюбів. Із них 47 306 пар одружилися через застосунок «Дія», що становить майже 35% від загальної кількості.

Від моменту запуску сервісу у вересні 2024 року можливістю дистанційної реєстрації шлюбу скористалися понад 82 тис. пар.

Міністерство юстиції також планує розширити функціонал послуги. Зокрема, до кінця 2026 року спільно з «Укрпоштою» передбачено розпочати поетапне впровадження міжнародної доставки свідоцтв про шлюб.

Які ще зміни запровадили в «Дії»

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення можливостей сервісу «Шлюб онлайн». Серед запланованих нововведень були підтримка людей із порушеннями слуху та мовлення, розширення кола користувачів і міжнародна доставка документів.

Згодом «Главком» повідомляв, що в «Дії» спростили процедуру подання заяви на шлюб для вдів і вдівців. Якщо в державному реєстрі є запис про смерть попереднього чоловіка або дружини, система автоматично перевіряє інформацію. Це дозволяє подати заяву на новий шлюб без особистого відвідування ДРАЦС.

Раніше також стала доступною послуга розірвання шлюбу онлайн. Нею можуть скористатися повнолітні громадяни України, які взаємно погодилися на розлучення та не мають спільних неповнолітніх дітей.