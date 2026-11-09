Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Через російські обстріли та блокування портів: «Метінвест» скоротив сплату податків на 6%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Через російські обстріли та блокування портів: «Метінвест» скоротив сплату податків на 6%
У вересні «Каметсталь» і спільне підприємство «Запоріжсталь» припинили роботу після обстрілів
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» за 9 місяців заплатив до бюджету понад 13 млрд грн: податки скоротилися через шість ракетних атак та проблеми з логістикою

Російські удари по металургійних підприємствах і блокування чорноморських портів уже напряму позначилися на податкових надходженнях до бюджету. За січень-вересень 2026 року Група «Метінвест» сплатила 13 млрд грн податків і зборів – це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Найбільше скоротилися надходження від ПДВ – на 36%, до 914 млн грн. Податок на прибуток зменшився на 26%, до 1 млрд грн.

Ключовим фактором стали прямі російські атаки на виробництво. У вересні «Каметсталь» і спільне підприємство «Запоріжсталь» припинили роботу після обстрілів. Загалом у серпні-жовтні два комбінати пережили шість атак із застосуванням 27 балістичних ракет. І це без урахування регулярних ударів «шахедами» та КАБами.
 
Ситуацію погіршує блокада чорноморських портів. Через неї металургам дедалі складніше експортувати продукцію, а альтернативна логістика дорожча. Додатковий тиск створюють скорочені квоти ЄС на українську сталь, CBAM, а також зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення.

«Ми опинилися в критичній точці. Металурги втрачають можливість виробляти й експортувати сталь, а країна ризикує втратити робочі місця та мільярди гривень податків», – каже генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

За його словами, уряду необхідно насамперед працювати над відновленням портової логістики та активніше відстоювати інтереси української металургії в ЄС – зокрема щодо квот і фінансової складової CBAM.

У «Метінвесты» попереджають: якщо виробництво й надалі скорочуватиметься через обстріли, логістичну блокаду та зовнішні обмеження, разом із ним падатимуть і податкові надходження, від яких залежать державний бюджет і промислові громади.

Як відомо, за 2022–2025 роки Метінвест інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків. Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах ініціативи «Сталевий Фронт». Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

Читайте також:

Теги: металургія бізнес економіка ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російський обстріл повністю знищено склад із продукцією Bosch в Україні
Російські обстріли знищили третину складів на Київщині: вільних площ майже немає
30 жовтня, 10:16
Нині обговорюють три різні сценарії стосовно майбутнього рієлторів
Рієлторів можуть заборонити: Кабмін розглядає три ініціативи щодо ринку нерухомості
26 жовтня, 09:34
Влада провела нараду з керівництвом заводу «Кромберг енд Шуберт Житомир»
На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць
21 жовтня, 15:59
Повної заборони на російські сталеві напівфабрикати ЄС досі не запровадив
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
19 жовтня, 15:57
Дмитро Наталуха оцінив перспективи приватизації Одеського припортового заводу
Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів про претендентів на завод
18 жовтня, 09:57
Генеральний директор найбільшого металургійного підприємства України «Метінвест» Юрій Риженков
«Українській металургії загрожує ще одна небезпека,є... боку ЄС»: Fortune – про нові квоти на сталь
16 жовтня, 13:11
Наслідки російської атаки у Києві 16 серпня 2026 року
Петиція про відбудову книжкового ринку на «Почайній» провалилася: підсумки голосування
16 жовтня, 12:37
Порожні торгові місця на Бессарабському ринку
Порожнеча та безхатьки: який зараз вигляд має Бессарабський ринок
14 жовтня, 10:52
Водночас у документі не пояснюється, що робитимуть із бронюваннями, які вже надали понад запропоновані нові ліміти
Броні стане менше: нардеп розповів про зміни, які готує уряд
12 жовтня, 12:53

Економіка

Промислові асоціації закликали уряд запустити міжнародну програму підтримки «Укрзалізниці», «Укренерго» та Оператора ГТС 
Промислові асоціації закликали уряд запустити міжнародну програму підтримки «Укрзалізниці», «Укренерго» та Оператора ГТС 
Через російські обстріли та блокування портів: «Метінвест» скоротив сплату податків на 6%
Через російські обстріли та блокування портів: «Метінвест» скоротив сплату податків на 6%
Прайс-кепи можуть завадити імпорту електроенергії з ЄС узимку – Омельченко
Прайс-кепи можуть завадити імпорту електроенергії з ЄС узимку – Омельченко
«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну
«Харківенергозбут» готують до приватизації: уряд визначив ціну
Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням 
Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням 
Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів
Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
102K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53
Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua