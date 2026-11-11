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Рада ухвалила закон про спрощення ПДВ: які зміни чекають на українців

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Рада ухвалила закон про спрощення ПДВ: які зміни чекають на українців
Закон ухвалено в межах виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом
фото: Верховна Рада

ФОПи зможуть самостійно обирати період звітності, а поріг для окремих податкових перевірок зросте до 1 млн грн

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Документ передбачає зміни для фізичних осіб-підприємців і бізнесу: автоматичне заповнення податкової звітності, нові правила оформлення накладних та підвищення порогу для проведення окремих перевірок. Йдеться про законопроєкт №16037-д. За його ухвалення проголосували 273 народні депутати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Верховної Ради. 

Що зміниться для ФОПів і бізнесу

Одна з головних новацій стосується звітності підприємців. ФОПи, зареєстровані платниками ПДВ, зможуть самостійно обирати звітний період – місяць або квартал. Це дасть змогу підлаштувати графік подання декларацій під особливості роботи бізнесу.

Також розширять функціонал електронного кабінету платника податків. У ньому передбачать автоматичне попереднє заповнення податкової звітності та накладних на основі інформації, яка вже є в системах Державної податкової служби. Платникам не доведеться самостійно вносити всі дані.

Ще одна зміна – підвищення зі 100 тис. грн до 1 млн грн порогу бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ, декларування якого може стати підставою для документальної позапланової перевірки.

Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні не пізніше останнього дня місяця за операціями з покупцями, які не є платниками ПДВ, зокрема в разі отримання від них попередньої оплати.

Які ще зміни передбачає закон

Документ також спрощує перенесення від’ємного значення ПДВ у разі реорганізації підприємства. Якщо платник своєчасно пройде перереєстрацію, документальну перевірку для такого перенесення пропонують не проводити.

Окремі положення стосуються вдосконалення механізму добровільної сплати податкових зобов’язань, нарахованих за результатами документальних перевірок під час воєнного стану.

Закон ухвалено в межах виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Спрощення адміністрування ПДВ для підприємців і підвищення порогу для окремих перевірок є частиною домовленостей щодо макрофінансової допомоги Україні.

Варто нагадати, що 10 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15056 щодо імплементації положень Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Рішення підтримали 247 народних депутатів, десять парламентарів утрималися, жоден не проголосував проти.

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Теги: ПДВ бізнес Верховна Рада закон

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