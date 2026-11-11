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Від морських дронів до радарів. Зеленський розкрив плани співпраці з Данією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Від морських дронів до радарів. Зеленський розкрив плани співпраці з Данією
Зеленський анонсував розширення співпраці з Данією
скриншот з відео

Близько 70 представників данських компаній обговорили з українською стороною нові виробничі проєкти

Президент України Володимир Зеленський разом із королем, кронпринцом та прем'єр-міністеркою Данії провів зустріч із представниками близько 70 данських компаній. Сторони обговорили розширення економічного та оборонного співробітництва, зокрема виробництво морських безпілотників, радарів і компонентів для майбутньої системи Freyja. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами президента, у зустрічі взяли участь представники підприємств, які мають значні виробничі потужності та спеціалізуються на виготовленні оборонної й цивільної продукції. Йдеться про компанії, що працюють у різних галузях – від логістики та відновлюваної енергетики до сучасних військових технологій.

«Сьогодні разом із Королем, Кронпринцом та Прем’єр-міністеркою Данії зустрілися з данським бізнесом. Було близько 70 представників компаній, які мають великі виробничі можливості та виготовляють оборонну й цивільну продукцію. Дуже різні напрями роботи: від логістики та зеленої енергетики до морських дронів, радарів та елементів для нашої майбутньої системи Freyja», – повідомив Зеленський.

Одним із напрямів співпраці залишається оборонна промисловість. Зокрема, під час зустрічі йшлося про морські безпілотні системи, радіолокаційне обладнання та елементи майбутньої системи Freyja. Водночас президент не уточнив, які саме компоненти планують виготовляти за участі данських підприємств та на якому етапі перебувають відповідні проєкти.

Крім оборонного сектору, сторони приділили увагу цивільним напрямам економічного партнерства. Серед них – логістика та зелена енергетика, які також входять до сфери діяльності компаній, представлених на зустрічі.

Зеленський наголосив, що співпраця з данським бізнесом має тривалу історію. За його словами, окремі підприємства працюють на українському ринку десятиліттями та продовжують діяльність навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Президент зазначив, що Україна не лише підтримує співробітництво з компаніями, які вже представлені в країні, а й працює над відкриттям нових виробництв і розвитком додаткових напрямів партнерства.

«З багатьма ми вже давно співпрацюємо. Є заводи, які десятки років працюють в Україні, і навіть зараз, під час цієї війни. Дуже вдячні за те, що попри всі виклики данський бізнес присутній в Україні. І ми також відкриваємо нові виробництва та розвиваємо нові напрями партнерства. Було важливо почути, що данський бізнес готовий збільшувати інвестиції в Україну та цінує досвід, яким ми ділимося», – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський звернув увагу на готовність данських компаній нарощувати інвестиції в Україну. За його словами, представники бізнесу висловили зацікавленість у подальшому розвитку співпраці та відзначили досвід, яким ділиться українська сторона.

Водночас конкретні обсяги майбутніх інвестицій, перелік компаній, які планують розширювати свою присутність, та терміни реалізації нових виробничих проєктів президент не назвав.

Раніше Зеленський заслухав доповідь української делегації за підсумками переговорів в Абу-Дабі з представниками США та Росії. За результатами зустрічей сторони обговорили підготовку нового обміну, гарантії безпеки України та можливість розширення дипломатичного формату за участі європейських партнерів. 

Теги: Володимир Зеленський Данія бізнес

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