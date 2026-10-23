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«Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну»: євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну»: євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM
Через СВАМ та квоти ЄС Україна може втратити понад $1 млрд до кінця року
фото: depositphotos.com

«Підприємства закриваються через нашу політику»: євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM для України

Нові обмеження ЄС на імпорт сталі та механізм екомита CBAM уже шкодить українській металургії, хоча спочатку ці заходи не були спрямовані проти України. Про це заявила депутатка Європейського парламенту Карін Карлсбро під час Експортного форуму «Економічної правди» у Києві. 

За її словами, посилення захисту європейського ринку сталі мало насамперед обмежити надлишковий імпорт із Китаю та інших країн, однак під дію нових правил потрапила й Україна.

«Я дуже стурбована новими обмеженнями щодо сталі. Вони були розроблені для того, щоб вирішити проблему надлишкового імпорту з Китаю та глобального перевиробництва, але зачепили Україну», – сказала Карлсбро.

Вона назвала це «рухом у неправильному напрямку» і наголосила, що Україна не повинна зазнавати додаткового тиску через торговельну політику ЄС у момент, коли її промисловість працює в умовах війни.

Окремою проблемою є CBAM – механізм вуглецевого коригування на кордоні ЄС. За словами євродепутатки, він також не створювався як спеціальний захід проти України, однак на практиці став додатковим тягарем для підприємств, які вже потерпають від російських атак, високих цін на електроенергію та дорогих перевезень.

«Я особисто бачила підприємства, які закрились не тільки через високу ціну електроенергії або війну, але й через CBAM», – зазначила Карлсбро.

Карлсбро наголосила, що формально жодне з європейських обмежень не спрямоване безпосередньо проти України. Але у сукупності вони посилюють кризу в металургії та можуть призводити до зупинки підприємств.

На її думку, ситуація виглядає особливо суперечливо на тлі євроінтеграції України. З одного боку, країна рухається до членства в ЄС, а з іншого – український бізнес стикається з новими бар’єрами на європейському ринку. «Україна аж ніяк не повинна зазнавати покарання через торговельну політику ЄС», – наголосила євродепутатка.

Вона вважає, що Брюссель має розглянути тимчасові винятки для України щодо квот на сталь і CBAM на період війни. Це дозволило б підтримати українську економіку та металургійну галузь у момент, коли підприємства одночасно стикаються з російськими обстрілами, зростанням вартості енергії та логістики і втратою частини ринків збуту.

Як відомо, через СВАМ та квоти ЄС Україна може втратити понад $1 млрд до кінця року. За оцінками GMK Center, $850 млн – $1 млрд валютної виручки ми втратимо через нові квоти ЄС, ще $400–450 млн – втрата експорту через дію механізму європейського екомита.

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Теги: економіка промисловість бізнес імпорт квоти ЄС

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