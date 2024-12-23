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Перегляд цінових обмежень сприятиме інтеграції України до енергоринків ЄС – «Оператор ринку»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Перегляд цінових обмежень сприятиме інтеграції України до енергоринків ЄС – «Оператор ринку»

Наближення українських прайс-кепів до європейських норм прискорить імплементацію законодавства ЄС – «Оператор ринку»

«Оператор ринку» підтримав гармонізацію цінових обмежень на ринку електроенергії з європейськими нормами. Про це повідомило акціонерне товариство «Оператор ринку» у контексті виконання розпорядження Кабінету Міністрів України щодо приведення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики у відповідність із регламентами Європейського Союзу.

«АТ «Оператор ринку» дотримується позиції, що граничні ціни (як мінімальні так і максимальні) на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку повинні мати мінімальний вплив на формування вільних (ринкових) цін на відповідних сегментах ринку та за можливості бути наближеними до рівня цінових обмежень, встановленого для відповідних сегментів на європейському ринку електричної енергії», - зазначили у зверненні до НКРЕКП.

АТ «Оператор ринку» наголошує, що такі зміни необхідні для створення умов інтеграції ринку електричної енергії України до об'єднаного ринку електричної енергії Європейського Союзу та імплементації європейського законодавства. Компанія також звертає увагу на практику країн Європейського Союзу, де мінімальні та максимальні ціни на ринках «на добу наперед» та внутрішньодобових ринках є однаковими для всіх розрахункових періодів доби постачання.

Раніше Енергетична компанія України в своєму зверненні до Регулятора зазначила, що скасування граничних цін на ринку електроенергії стане важливим кроком для подальшої інтеграції української енергетики з європейськими ринками. Низка енергетичних асоціацій також наголосили, що рішення НКРЕКП залишити попередньо встановлений рівень граничних цін не відповідає актуальним викликам енергетичного ринку.

Теги: енергетика НКРЕКП

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