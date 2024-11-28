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Лубінець прокоментував масований обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лубінець прокоментував масований обстріл України
Лубінець каже, що РФ займається залякуванням мирного населення та створює гуманітарну кризу
фото з відкритих джерел

Український омбудсмен наголосив, що удари по критичній інфраструктурі не мають жодного військового сенсу

Атаки Російської Федерації на критичну інфраструктуру – це тероризм, спрямований на залякування мирного населення та створення гуманітарної кризи. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Вкотре країна-терорист зухвало атакує українські обʼєкти енергетики ракетами. Руйнування критичної інфраструктури – це не просто атака на Україну, це відверта спроба позбавити людей базових умов для життя», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив омбудсмен, ворожі удари по енергетичній інфраструктурі не мають жодного військового сенсу.

«Росія має бути притягнута до відповідальності за усе скоєне. Бо саме відсутність покарання розвʼязує їй руки для здійснення чергових злочинів!» – додав він.

Нагадаємо, на світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Зазначимо, російські війська знову атакують українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.

Як відомо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу.

За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.

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Теги: окупанти війна обстріл енергетика Лубінець

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