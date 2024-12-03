У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів

Найбільше від руйнівних атак страждала енергосистема на Одещині

Протягом листопада енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже одному мільйону родин, що були без електроенергії через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що ворог посилив обстріли енергоінфраструктури країни в листопаді. Лінії та обладнання руйнувалися через прильоти ракет чи дронів. В регіонах, наближених до бойових дій, енергосистема також страждала від ворожих артилерійських обстрілів та авіаударів. Найбільше – на Одещині, яка зазнала найбільш руйнівних атак. Минулого місяця енергетикам вдалося повернути світло у домівки 701,7 тисяч родин жителів Одещини.

В останній місяць осені ворог продовжив атакувати і Дніпропетровщину, особливо страждав південь області, наближений до зони бойових дій. Тут в листопаді енергетики змогли відновити електропостачання для 192,1 тис. родин.

На Донеччині, яка залишається ареною найважчих бойових дій, у листопаді енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 75,5 тисяч родин. Ремонтні бригади щоденно продовжують відновлювати мережі в прифронтовому регіоні – щойно дозволяє безпекова ситуація та військові.

У той же період енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 4,8 тисяч родин жителів Київщини, домівки яких були знеструмлені внаслідок чергових ворожих атак.

Минулого місяця від ворожих обстрілів постраждав і Київ, внаслідок чого було пошкоджено електромережі та обладнання. Енергетики оперативно заживили домівки 1,1 тисяч родин, знеструмлених через ворожі атаки.

«У листопаді ворог продовжував атаки на енергоінфраструктуру країни. Однак енергетики України спільними зусиллями продовжують забезпечувати мешканців електроенергією. Наша задача – максимально, наскільки можливо в умовах регулярних обстрілів, забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом», – зазначила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК Мережі.

Нещодавно енергетики ДТЕК тричі потрапляли під обстріли на Дніпропетровщині під час виконання робіт.