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США хотіли запросити Україну в НАТО, але щось пішло не так: деталі від Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США хотіли запросити Україну в НАТО, але щось пішло не так: деталі від Bloomberg
Байден поспішає зміцнити Україну, перш ніж Трамп прийде до влади
фото: Офіс президента

Замість запрошення до НАТО, з Україною укладуть низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки

 

Адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули. Про це пише Bloomberg.

Видання стверджує, що запрошення до НАТО, як того передбачає План перемоги українського президента Володимира Зеленського, став би частиною зусиль Байдена для зміцнення України до того, як Трамп офіційно вступить на посаду.

Рішення не закликати до надання Україні запрошення було зумовлене «малою імовірністю успіху в короткостроковій перспективі» від такого запрошення. Крім того, російський лідер Володимир Путін також стверджував, що членство України в НАТО було б приводом для війни РФ із Альянсом.

Однак, замість запрошення до НАТО, з Україною укладуть низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які, мовляв, нададуть Україні певні гарантії, пише Bloomberg.

Нагадаємо, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Він складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв.

Також 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

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Теги: енергетика зброя путін Дональд Трамп гроші політика військові Володимир Зеленський президент суверенітет безпека фронт запрошення

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