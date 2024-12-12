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Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва
фото: Thomas Koehler

Шульце вчетверте приїздить до України від початку повномасштабного російського вторгнення

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце приїхала до Києва. Її візит був неанонсованим. Про це повідомляє DW.

Шульце приїхала, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини. Допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

Як зазначила посадовиця, Росія оголосила метою своїх ударів енергосистему України, щоб люди залишилися в холоді та темряві тож уряд Німеччини знову знайшов додаткові кошти, щоб допомогти з відновленням електро- і теплопостачання. Шульце каже, що хотіла особисто переконатися, що «гроші справді доходять туди, де вони потрібні».

Це вже четвертий візит Шульце в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Вже через тиждень лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц прибув до України. Дата візиту трималася в таємниці з міркувань безпеки. Це був другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року.

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Теги: Німеччина енергетика фінансування електроенергія Київ

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