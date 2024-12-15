В одній із областей відключення світла сьогодні буде поза графіком
Світло вимикатимуть поза графіком з 11:00 до 14:00
Сьогодні, 15 грудня, на Рівненщині проводитимуть роботи зі стабілізації енергосистеми. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Через це з 11:00 до 14:00 в обласному центрі відбудеться відключення світла поза графіком.
«Повністю або частково будуть відімкнуті від електропостачання понад 60 вулиць. Зокрема, Стельмаха, Відінська, Бандери, Енергетиків, мікрорайони Новий Двір, Червоні гори, На щасливому», – йдеться в повідомленні.
Також відключення застосують до сіл, що розташовані неподалік Рівного – Колоденка, Порозове, Тайкури, Корнин, Біла Криниця, Глинки.
Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.
Згідно з графіками «Укренерго» сьогодні для побутових споживачів буде застосовуватись:
- 08:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 17:00 – дві черги відключень;
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Відключення для промисловості та бізнесу триватиме з 08:00 до 22:00.
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