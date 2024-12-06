Британія викидає «мільярди на вітер» через простій електростанцій

Плани з декарбонізації Великої Британії опинились під загрозою

З початку року влада Великої Британії витратила вже більше £1 млрд на те, щоб вітряні електростанції в країні не працювали. Про це пише Bloomberg.

За останні п'ять років кількість об'єктів вітряної енергетики у Великій Британії зросла вдвічі і має подвоїтися ще в наступні п'ять років. При цьому створення енергомереж для вітрових електростанцій значно відстає від темпів будівництва самих електростанцій.

У результаті британська влада змушена платити операторам за те, щоб вітрові електростанції не працювали, оскільки енергію, що виробляється ними, неможливо спрямувати споживачеві.

Щоб компенсувати нестачу електроенергії в країні, влада змушена більше навантажувати або наново пускати в роботу газові електростанції, що лише віддаляє Британію від досягнення мети зниження шкідливих викидів. А оплачуваний простій вітряних електростанцій, зазначає Bloomberg, зрештою лягає на плечі споживачів, для яких ціни на електрику зростають.

До слова, уряд Швеції не дав дозволу на будівництво 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі через загрозу національній безпеці з боку Росії. Вважається, що вітряки заважають роботі ППО. Справа в тому, що вітрові турбіни заважають радіолокаційному охопленню та попередженню про ракетний напад.