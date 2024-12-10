Підвищення тарифів на транспортування газу. Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати звернувся до НКРЕКП

ICC Ukraine закликає не підвищувати тарифи на транспортування газу без детальних розрахунків

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) звернувся до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з вимогою надати додаткову інформацію та обґрунтування нових тарифів на транспортування газу на наступні п'ять років. Про це йдеться у листі ICC Ukraine до голови Комісії Юрія Власенка.

«Проєктом передбачається підвищення тарифу на вхід у газотранспортну систему з 101,9 грн/тис м3 до 464,9 грн/тис м3, а тарифу на вихід – з 124,2 грн/тис м3 до 502,5 грн/тис м3», – зазначають в ICC Ukraine.

Асоціація підкреслює, що існують чіткі вимоги щодо проведення процедури встановлення нових тарифів, що включає публікацію переліку інформації та консультації з ринком перед новим регуляторним періодом. Також представники ICC зазначають, що таке підвищення може мати серйозні наслідки для державної компанії «Укргазвидобування» та газовидобувного сектору в цілому.

«Збільшення тарифу на вхід у ГТС у 4,5 рази призведе до значного скорочення обігу коштів газовидобувних компаній, зниження обсягів інвестиційних проєктів на наступні 5 років, а також до падіння видобутку газу вже в 2025 році», – попереджають в ICC Ukraine.

Комітет також наголошує на необхідності проведення інвентаризації активів Оператора ГТС з метою оптимізації витрат на амортизацію та утримання активів.

«Інвентаризація дозволить виключити з регуляторної бази активи, які перебувають у консервації або не використовуються через відсутність транзиту, а також врахувати економічно обґрунтовану кількість компресорних станцій, необхідних для транспортування прогнозованих обсягів газу», – йдеться у листі ICC до Регулятора.

Організація звернулась до Нацкомісії із проханням не змінювати тарифи.

«Ми просимо залишити тарифи на послуги транспортування природного газу на період 2025 – 2029 років на поточному рівні враховуючи відсутність всіх необхідних розрахунків та обґрунтувань», – зазначили представники ICC Ukraine.

Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко також вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для «Оператора ГТС України». Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.