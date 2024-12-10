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Підвищення тарифів на транспортування газу. Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати звернувся до НКРЕКП

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на транспортування газу. Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати звернувся до НКРЕКП
фото з відкритих джерел

ICC Ukraine закликає не підвищувати тарифи на транспортування газу без детальних розрахунків

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) звернувся до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з вимогою надати додаткову інформацію та обґрунтування нових тарифів на транспортування газу на наступні п'ять років. Про це йдеться у листі ICC Ukraine до голови Комісії Юрія Власенка.

«Проєктом передбачається підвищення тарифу на вхід у газотранспортну систему з 101,9 грн/тис м3 до 464,9 грн/тис м3, а тарифу на вихід – з 124,2 грн/тис м3 до 502,5 грн/тис м3», – зазначають в ICC Ukraine.

Асоціація підкреслює, що існують чіткі вимоги щодо проведення процедури встановлення нових тарифів, що включає публікацію переліку інформації та консультації з ринком перед новим регуляторним періодом. Також представники ICC зазначають, що таке підвищення може мати серйозні наслідки для державної компанії «Укргазвидобування» та газовидобувного сектору в цілому.

«Збільшення тарифу на вхід у ГТС у 4,5 рази призведе до значного скорочення обігу коштів газовидобувних компаній, зниження обсягів інвестиційних проєктів на наступні 5 років, а також до падіння видобутку газу вже в 2025 році», – попереджають в ICC Ukraine.

Комітет також наголошує на необхідності проведення інвентаризації активів Оператора ГТС з метою оптимізації витрат на амортизацію та утримання активів.

«Інвентаризація дозволить виключити з регуляторної бази активи, які перебувають у консервації або не використовуються через відсутність транзиту, а також врахувати економічно обґрунтовану кількість компресорних станцій, необхідних для транспортування прогнозованих обсягів газу», – йдеться у листі ICC до Регулятора.

Організація звернулась до Нацкомісії із проханням не змінювати тарифи.

«Ми просимо залишити тарифи на послуги транспортування природного газу на період 2025 – 2029 років на поточному рівні враховуючи відсутність всіх необхідних розрахунків та обґрунтувань», – зазначили представники ICC Ukraine.

Нагадаємо, народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко також вимагає розкрити подробиці формування нових тарифів для «Оператора ГТС України». Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.

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Теги: НКРЕКП енергетика

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