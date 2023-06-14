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Підрив Каховської ГЕС: яких збитків зазнає рибна галузь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: яких збитків зазнає рибна галузь
Затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів сильно вдарить по рибній галузі
фото: Держрибагентство

Херсонський завод по розведенню молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів

Збитки рибній галузі внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та руйнування водосховища можуть сягнути понад 11 млрд грн. Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Як зазначається, лише через затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів Держрибагентства українські водойми щорічно недоотримають зариблення у кількості 16 млн екземплярів цінних видів водних біоресурсів.

«Зокрема, Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб (6,2 млн екземплярів аборигенних та 7,2 млн – рослиноїдних)», – ідеться в повідомленні.

В агентстві додали, що ще 2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн екземплярів осетрових видів, мав щорічно вселяти у вітчизняні водойми Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика.

За попередніми підрахунками, фінансові збитки державі лише від втрати заводом ремонтно-маточного поголів’я осетрових видів риб, а це майже 19 тис. екземплярів стерляді, осетра та севрюги, становитимуть понад 900 млн грн.

«Водночас динаміка рівневого режиму Каховського водосховища свідчить про реальну перспективу повного осушення ложа водосховища, тобто фактично під водою може залишитися тільки старе русло річки Дніпро. Як наслідок, це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів», – попередили в Держрибагентстві.

Водночас орієнтовна загальна сума збитків рибній галузі через підрив окупантами Каховської ГЕС сягне понад 11 млрд грн.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що розташована за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Раніше повідомлялося, що Україна вже підраховує збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. За попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

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Теги: Каховська ГЕС риба Херсонщина

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