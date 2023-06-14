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Росіяни заблокували евакуацію населення з окупованої частини Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни заблокували евакуацію населення з окупованої частини Херсонщини
Люди рятуються від наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Офіс президента

У регіоні фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватися 

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини росіяни заблокували сотням жителів можливість евакуюватися після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За свідченнями людей, які змогли евакуюватися з зони катастрофи на підконтрольну Україні територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки. За його межі загарбники не випускають без паспорта РФ, отримати який можна лише в окупованому Скадовську, куди неможливо потрапити.

Як зазначає ЦНС, фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватися. Росіяни на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.

«За інформацією, отриманою від партизанської мережі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, окупаційна адміністрація на чолі з Володимиром Сальдо свідомо вводила населення в оману щодо наслідків підриву Каховської ГЕС та не проводила масову евакуацію», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка розташована за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. Станом на ранок 13 червня відомо 10 жертв і 20 поранених. Безвісти зниклим вважаються 42 людини.

Крім того, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: окупанти Каховська ГЕС Херсонщина

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