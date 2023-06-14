Росіяни заблокували евакуацію населення з окупованої частини Херсонщини

У регіоні фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватися

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини росіяни заблокували сотням жителів можливість евакуюватися після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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За свідченнями людей, які змогли евакуюватися з зони катастрофи на підконтрольну Україні територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки. За його межі загарбники не випускають без паспорта РФ, отримати який можна лише в окупованому Скадовську, куди неможливо потрапити.

Як зазначає ЦНС, фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватися. Росіяни на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.

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«За інформацією, отриманою від партизанської мережі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, окупаційна адміністрація на чолі з Володимиром Сальдо свідомо вводила населення в оману щодо наслідків підриву Каховської ГЕС та не проводила масову евакуацію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка розташована за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. Станом на ранок 13 червня відомо 10 жертв і 20 поранених. Безвісти зниклим вважаються 42 людини.

Крім того, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.