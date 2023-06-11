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На Лівобережжі змило склади ворожої зброї: течія несе в море боєприпаси й міни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Лівобережжі змило склади ворожої зброї: течія несе в море боєприпаси й міни
Через підрив ГЕС ворог втратив частину особового складу і зброю
фото: скриншот відео

Повеневий підйом води залив ворожі лінії оборони

Унаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона нагадала, що напередодні руйнування ГЕС окупанти вибудували на Лівобережжі декілька смуг оборони, у тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань.

«Серед них облаштовувались і позиції – коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі й окопи – вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю. У цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Усе це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За п'ять годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Станом на вечір 10 червня зниклими безвісти унаслідок цього терористичного акту вважаються 29 осіб.

Також ООН заявила, що росіяни не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю. 

Адміністрація президента США покладає відповідальність за підрив Каховської ГЕС в Україні на РФ.

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Теги: окупанти боєприпаси Каховська ГЕС міни

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