Заступник міністра екології Михайло Хорєв: Це катастрофа. На величезній території Півдня не буде нічого рости

«Для цілого регіону знищене джерело води»

6 червня посеред ночі окупанти підірвали дамбу на Каховському водосховищі, повністю знищивши Каховську гідроелектростанцію і суттєво пошкодивши дамбу. Масштаби руйнувань зараз повною мірою оцінити складно, оскільки рештки дамби – під водою. Від стану дамби, без перебільшення, залежать масштаби катастрофи для усього півдня України, включно з тимчасово окупованим Кримом.

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А те, що це катастрофа, не приховує ніхто. Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. За його підсумками мали бути ухвалені рішення, щоби не допустити катастрофи на Запорізькій АЕС, реактори якої охолоджуються водою з Каховського водосховища.

Не зрозуміло, що робити величезній кількості жителів міст і містечок з прилеглих до водосховища територій, адже для них зникає джерело прісної води. Ще одна велика проблема полягатиме у неможливості зрошування сотень тисяч гектарів земель, де без дніпровської води нічого не ростиме.

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В Укргідроенерго порахували, що темпи втрачання води водосховищем становлять 16 см за годину. Тобто за 10 годин рівень води знизиться на 1,6 метрів, а це значить, що більш повно наслідки катастрофи ми зможемо побачити за чотири – п’ять днів, коли рівень води у сховищі зрівняється із рівнем води у річці.

У Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів кажуть, що наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС ми побачимо і відчуємо дуже скоро. І йдеться не тільки, і не стільки про втрату тамтешніми жителями нерухомості і всього майна. Через руйнування дамби величезна територія може тепер перетворитися на пустелю.

Заступник міністра екології Михайло Хорєв наразі не береться говорити про економічні збитки. Каже лише, що вони шалені. За його словами, зараз основна задача – зробити так, щоби не постраждали люди, які живуть у низині. В інтерв’ю «Главкому» еколог розповів про найбільш вірогідний сценарій розвитку подій. І він навряд чи потішить українців.

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«У зоні ризику – 80 населених пунктів»

Ще минулого року експерти казали про ймовірність затоплення 80 населених пунктів у разі прориву дамби Каховської ГЕС. З огляду на те, наскільки зруйнована дамба, для скількох населених пунктів нині є небезпека підтоплення?

Ситуація динамічно розвивається. Можна змоделювати, спрогнозувати те, що відбуватиметься у подальшому. Зараз дуже складно оцінити наслідки, оскільки частина дамби продовжує руйнуватися. Частина її була зруйнована на початку, щось розмило водою. Відповідно, проран, яким тече вода, збільшується. Зараз більш-менш стала витрата води, але вона може змінюватися. Укргідроенерго фіксує зараз падіння води у водосховищі на рівні 16 см на годину. Уся вода поступає вниз, відбувається розлив територією. Зрозуміло, те, що ми змоделюємо, і те, що буде на практиці, дуже сильно відрізнятиметься. Врахуйте, що усе пониззя буде вкрите певним шаром води. Це може бути так, як ми бачимо зараз у центрі Нової Каховки, де рівень води на центральних вулицях становить 20 см. Десь ближче до берега цей рівень вищий. Тому коли ми говоримо про затоплення населених пунктів, потрібно розуміти, з якою висотою це затоплення буде. Може бути і 5 см, і 30 см.

Михайло Хорєв: населені пункти може затопити і на 5 см, і на пів метра Фото: Facebook Михайла Хорєва

У вас є розуміння, наскільки пошкоджена сама дамба, адже ця інформація дасть можливість точніше говорити про наслідки для населених пунктів?

Зараз ми можемо оцінювати все тільки по фотознімках. Цього недостатньо, щоби провести чіткі розрахунки. Наголосив би, що територія, рельєф у нас не рівномірний. Розтікання площею різне. У зоні ризику дійсно 80 населених пунктів. Але наскільки кожен із них постраждає – невідомо. Я би людям, які нас читатимуть, порадив дослухатися до місцевої влади кожного з населених пунктів. Більші ризики у ділянок біля русла. Це острови, де дачі були.

Зараз дуже складно оцінити наслідки, оскільки частина дамби продовжує руйнуватися

Який найбільш вірогідний сценарій подальшого розвитку подій, виходячи з наявної на зараз інформації?

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Є прорив, зупинити який наразі неможливо. Не існує для цього технічних рішень. Рівень у водосховищі має зрівнятися з нижчим рівнем, який є у річки. І навіть після цього продовжуватиметься пониження, адже вода стікатиме з тих ділянок, які зараз затоплені. Тільки після того, як вода увійде в основне русло, можна буде рахувати наслідки і розуміти динаміку. Укргідроенерго каже, що чотири дні вода витікатиме з резервуару. За наслідками ми можемо мати порожнє водосховище.

«Ризиків для Запорізької АЕС зараз немає»

Чи це означає, що неможливо буде охолоджувати реактори на Запорізькій АЕС? Наскільки велика небезпека?

У Запорізької АЕС є власний окремий ставок-охолоджувач. Авжеж вода з нього випаровується. Він поповнювався з Каховського водосховища. Станом на зараз ризиків немає, бо ставок повний. Але потім таки постане питання, де брати для нього воду.

Уявіть, у вас є ванна. Хтось прийшов, пробив у ній дірку і вода витікає. Приблизно така сама ситуація і з водосховищем. Тільки тоді, коли вона витече, ми бачитимемо на якому рівні ця діра, чи залишиться щось там (вода у водосховищі), чи ні. Зрозуміло, що Дніпро тече, якісь надходження води будуть, але у найгірших сценаріях ми матимемо на дні водосховища просто річку Дніпро, шириною у 300 м.

Окрім небезпеки для Запорізької АЕС, про які ще наслідки йдеться?

Вони будуть довготривалими. Так, зараз всі говорять про ризики (аварії) для АЕС. Але ж гіпотетично її можна зупинити. Звісно, це втрати для енергосистеми. Та мене більше би хвилювало питання мільйонного населення, людей, які проживають у навколишніх територіях, які користувалися водою з цього резервуару. Тепер ці люди можуть залишитися без питної води. Це стосується таких міст як Марганець, Бердянськ, тобто міст, прилеглих до Каховського водосховища. Адже всі вони мають водозабірні споруди з Каховського водосховища.

Кривий Ріг також має звідти водозабір, але окрім цього має альтернативне джерело. Тому забезпечити Кривий Ріг водою буде набагато простіше, ніж інші населені пункти.

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«Ніхто ніколи не розглядав варіантів, що водосховища не буде»

Як тоді вирішуватиметься проблема мешканців Марганця, або окупованого Бердянська? Які є рішення?

Думаю, що ніхто ніколи не розглядав варіантів, що водосховища не буде. Ну це сценарій на рівні того, що робити, якщо на нас летітиме ядерна боєголовка. Тобто чим більш катастрофічний сценарій за своїми наслідками, тим менше шансів у відсотковому відношенні що так станеться. І, відповідно, тим менша ступінь готовності.

У лютому 2023 року Мінзахисту довкілля та природних ресурсів опублікувало графік, на якому показані наслідки у разі падіння рівня води. Якщо рівень води у сховищі впаде нижче за 12 м, це загрожує екологічною катастрофою. Про таку небезпеку уже заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Каховська ГЕС не підлягає відновленню, каже Укргідроенерго. Що це означає?

Укргідроенерго розділяє гідротехнічну споруду на греблю і гідроелектростанцію (ГЕС). ГЕС – це обладнання, машинна зала, яка виробляє електроенергію. ГЕС зруйнована. Замість неї можна побудувати нову. Ремонтувати щось там вже неможливо, бо від неї нічого не залишилося.

Скоріше за все, буде проблема зі зрошенням, а це 300 тис. га поливних земель. Ми говоримо про Херсонську і Запорізьку області. Це проблема на роки. Навіть якщо ми уявимо, що завтра закінчиться війна, то для відбудови такого об’єкту як Каховська ГЕС потрібні роки. Ще роки потрібні, аби її наповнити. Коли її будували у радянські часи, її наповнювали три роки, а будували п’ять чи сім років. Звичайно, сучасні технології дозволятимуть краще і швидше це робити, але уявіть масштаб цього будівництва.

Поки ми не усвідомлюємо реальних проблем. А вони набагато більші за підтоплення ділянок і хат. Час від часу у нас відбуваються підтоплення на Закарпатті, наприклад. Є ризики, але це можна подолати. Реальна проблема – у промисловості, у зрошувальних системах, у аграріїв. Вважайте, що на величезній території нічого рости не буде. У Херсоні без зрошення нічого не росте.

Поки ми не усвідомлюємо реальних проблем. А вони набагато більші за підтоплення ділянок і хат

Як швидко можна буде відновити спроможності зрошувальної системи?

Все зав’язане на Каховське водосховище. Аби щось відновити, потрібно відновити водосховище. А будівництво такого об’єкта – це мільярди гривень. Це катастрофа. Гуманітарна катастрофа. Для цілого регіону знищене джерело води.

Крим також більше не побачить дніпровської води?

Та сама історія і з Кримом. Кримський канал брав воду з Каховського водосховища. Все залежатиме від того, до якого рівня понизиться вода у Каховському водосховищі. З того, що ми бачимо на відео (зруйнованої дамби), я припускаю, що рівень води спаде до дна.

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Але що дає вам підстави говорити, що настільки може впасти рівень води? Ви ж казали, що поки невідомо, у якому стані та частина греблі, що опинилася під водою.

Ви коли-небудь будували на пляжі басейни з піску? Уявіть, що те саме і тут. Тобто потроху з тріщин вода витікає, під напором розбиває дно, розбиває стінки. Враховуючи об’єм води і швидкість, вода продовжує робити свою справу. З цього моя і думка. Руйнації продовжуються сьогодні весь день. Що там насправді на дні поки ніхто не знає.

Михайло Глуховський, «Главком»