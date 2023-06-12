Притока до охолоджувального ставка ЗАЕС: з'явилися супутникові знімки

Сам ставок, як і всі АЕС, проектувалися з урахуванням ядерної війни, тому конструкція міцна

Рівень води у ставку-охолоджувачі цілком достатній для забезпечення потреб станції.

З'явились нові супутникові знімки, на яких видно рівень обміління притоки до охолоджувального ставка Запорізької АЕС унаслідок руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Їх опублікували журналісти проекту «Схеми».

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Фото зроблені супутниками Planet Labs 9 червня.

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За даними НАЕК «Енергоатом», рівень води у ставку-охолоджувачі цілком достатній для забезпечення потреб станції. Компанія повідомила, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.

«Сам ставок, як і всі АЕС, проектувалися з урахуванням ядерної війни, тому конструкція міцна. У нинішньому стані холодного зупину води вистачить на роки. Звичайно, у ставку повільно рівень падатиме, але є альтернативні джерела постачання, наприклад, підземні свердловини. Якщо російські військові не підірвуть нічого або спеціально не спровокують теракт на енергоблоці – аварії не станеться», – прокоментували в «Енергоатомі».

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Ставок, який охолоджує Запорізьку АЕС, бере воду із Каховського водосховища, рівень води у якому щогодини знижується.

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Влада Енергодара заявила, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.