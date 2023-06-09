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Затоплені городи: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Затоплені городи: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео)
Хоч нині поля та городи повністю затоплені, коли зійде вода й загине весь урожай, стануть явними й інші наслідки катастрофи для агросектору
фото з відкритих джерел

Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через злочин російських терористів

Знищення росіянами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України, зокрема на Півдні. Унаслідок техногенної повені, окрім домівок, людей та тварин, постраждав і урожай, адже тисячі городів та полів затопило.

Фактично йдеться про факт екоциду, скоєного країною-агресоркою – масового знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів – того, що може спричинити екологічну катастрофу.

На правобережжі Херсонщини буде затоплено 10 тис. гектарів сільськогосподарських земель і в ще в кілька разів більше – на окупованому лівому березі, заявляє Міністерство аграрної політики.

Від наслідків злочину країни-агресорки постраждала й Миколаївщина – місцеві мешканці публікують відео затоплених угідь, завдяки яким вони заробляли кошти на життя.

@viktor_agro0 Не будемо мовчати , кожен фермер має великі збитки нажаль 🥹#росіяагресор #війнавукраїні #каховськагес #віктор_свідерський #затоплення #миколаїв #овочі #тіктокукраїна #рек #херсон #морква #каховскаягэс ♬ оригинальный звук - Агрономич Віктор

Овочеві поля повністю покрила вода. Фермери вклали багато сил та праці, аби виростити городину й зібрати врожай.

@viktor_agro0 Біль та розпач 🥹#каховськагес #каховскаягэс #війнавукраїні #овочі #затоплення #овочі #віктор_свідерський #тіктокукраїна ♬ another love - ✨️

Хоч нині поля та городи повністю затоплені, коли зійде вода й загине весь урожай, стануть явними й інші наслідки катастрофи для агросектору.

@viktor_agro0 Наслідки Казовської ГЕС 🥹#росіяагресор #війнавукраїні #каховськагес #война #віктор_свідерський #затоплення #миколаїв #тіктокукраїна #рек #овощи #тепличнийбізнес #агро ♬ оригінальний звук - ocholovska

Високі врожаї на Півдні України досягаються завдяки системі зрошувальних каналів, які наповнювалися водою з Каховського водосховища. На якийсь час ця вода заповнить їх ущерть, заллє поля. А коли вона зійде, канали пересохнуть – спорожніле Каховське «море» не зможе більше їх наповнювати. 

Підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській області, 74% в Запорізькій та 30% в Дніпропетровській. Це поля, з яких до війни збирали мільйони тонн зерна та олійних культур на суму близько 1,5 мільярда доларів.

«Поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі», — зазначають в уряді.

Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС. Нині ж на правобережжі Херсонщини втрачено понад 100 тис. т врожаю, проте наразі важко оцінити збитки лівобережжя.

Найбільше постраждає вирощування овочів, тому що приблизно 35% забезпечення материкової України борщовим набором – цибуля, морква, буряк, капуста – йшло з територій Херсонської та Запорізької областей. 

Крім того, фермери на деокупованій частині Херсонської області цієї весни висадили баштанні. Проте урожай, який вдасться зібрати, може бути набагато меншим від очікуваного через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і велике підтоплення територій.

Також неподалік Нової Каховки вирощувались сади, ягідники та виноградники. Унаслідок затоплення та руйнування системи їх зрошення у найближчі роки площі багаторічних насаджень суттєво зменшаться, що спричинить довгострокове скорочення  виробництва фруктів та ягід.

Аналогічним чином постраждає овочівництво. Перспектива його відновлення краща, адже для овочів не потрібен кількарічний період очікування першого врожаю та виходу насаджень на повну врожайність. Проте значним стримувальним фактором буде відсутність зрошення та руйнування капітальних споруд: сховищ, складів, тепличних господарств.

До слова, Мінагрополітики оприлюднило суму збитків сільському господарству, внаслідок підриву ГЕС.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

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Теги: Миколаївщина урожай Херсон фермер овочі відео Каховська ГЕС

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