Після переходу «Харківгазу» під управління «Нафтогазу» вартість закупівель зросла на 15%

«Харківгаз» використав війну для того, щоб провести закупівлю без застосування відкритих торгів

Після переходу «Харківгазу» під управління «Нафтогазу» вартість закупівлі окремих комплектуючих в договорах зросла на 15%. Газовики Харківської області мають намір віддати фірмі «Укргазкомплект» майже 5 млн. грн. Про це стало відомо з тексту оприлюдненої на Prozorro угоди.

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«Харківгаз» використав війну для того, щоб провести закупівлю без застосування відкритих торгів і підвищити вартість на товари, які закуповуються за тарифні кошти. При цьому порушено норму постанови Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», яка вимагає проведення торгів від 100 тис. грн.

«Харківгаз» уклав рамковий контракт з ТОВ «ПТК «Укргазкомплект» на постачання обладнання для газових мереж на 4,95 млн грн. в квітні поточного року без проведення конкурентної процедури. Як свідчать дані зі специфікації договору, вартість запобіжно скидних клапанів VS/AM 65 BP і VS/AM 65 TP зросла на 15% у порівнянні з попередніми закупівлями, які здійснювались в 2022 році.

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Для ТОВ «ПТК «Укргазкомплект» це перший великий тендер з 2022 року на суму понад 1 млн. грн.

Раніше, директор ТОВ «Газорозподільні мережі України» Денис Миргородський заявляв: «Газмережі» – підприємство критичної інфраструктури, ми дійсно маємо право вести закупівлі поза Prozorro. Але користуватись цим будемо лише у виключних випадках. Це принципова позиція нашого правління і моя особисто. З початку року «Газмережі» оголосили десятки тендерів на Prozorro і лише одну термінову закупівлю на 400 тисяч гривень провели поза майданчиком. Так буде і далі».