Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік

glavcom.ua
«Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік
Компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств
фото з відкритих джерел

Держкомпанія поставляє газ для 98% домогосподарств

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію річного тарифу до 1 травня 2024 року. Про це інформує пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, вартість газу у тарифному плані «Фіксований» становитиме 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Також НАК «Нафтогаз України» розробив фінплан на 2023 рік, за яким розраховує отримати з державного бюджету 327 млрд грн компенсації. Ця сума співставна з фінансуванням всієї освіти та медицини разом взятих.

Зазначимо, з 1 травня в Україні офіційно закінчується опалювальний сезон, а тому субсидії зменшаться. Перерахунок у більшості випадків відбудеться автоматично, а кількість одержувачів субсидій скоротиться.

Крім того, в травні українці, які мають борг по комунальних платежах, будуть позбавлені права на субсидію. Заборгованість по комуналці потрібно було виплатити протягом квітня.

Читайте також: Перерахунок субсидій, новий вид грошової допомоги: що зміниться у травні
Теги: газ тарифи Нафтогаз України воєнний стан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» та «Укрзалізниця» відмовляються світити доходи своїх співробітників
Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів? Війна і бізнес
7 квiтня, 11:00
Арешт, якого не сталося. Андрій Коболєв зумів переграти антикорупційні органи, які «доганяють» його з 2018 року
Магія Андрія Коболєва. Ексменеджер «Нафтогазу» купив свободу за пів ціни Резонанс
13 квiтня, 11:20
Максим Білявський
Експорт електроенергії допоможе ліквідувати дефіцит коштів в 20 млрд грн на енергоринку – «Центр Разумкова»
1 квiтня, 13:27
Заробітна плата або будь-яка винагорода, передбачена угодами, є публічною інформацією
Дані про зарплату топменеджерів «Нафтогазу» – втручання у сімейне життя? «Главком» отримав несподівану відповідь
7 квiтня, 18:02
Арешт «Укрнафтобуріння». Інвестор погрожує Україні судом
Арешт «Укрнафтобуріння». Інвестор погрожує Україні судом
21 квiтня, 15:08
До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
13 квiтня, 12:51
Сейчас «Нефтегаз» через «Укргаздобычу» и «Укрнафту» контролирует 77% всей добычи газа
Зачем Банковая делает из «Нефтегаза» убыточного гиганта? Эксперт выдвинул версию
29 квiтня, 09:27
Відвідувачі зможуть побачити виставки понівеченого рашистами газового обладнання
У 98 Клієнтських просторах 104.ua відкрилися фотовиставки, присвячені «Року незламності» Новини компаній
18 квiтня, 13:33
Наслідки спалаху газу на свердловині
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
27 квiтня, 08:01

Особисті фінанси

«Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік
«Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік
Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати
Відновлення зруйнованого житла: яку суму і хто зможе отримати
Податок на нерухомість: кому треба заплатити і як розрахувати суму
Податок на нерухомість: кому треба заплатити і як розрахувати суму
Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат
Заробітна плата військових: як діяти в разі затримки виплат
Тарифи на газ для населення не підніматимуть ще на рік – Нафтогаз
Тарифи на газ для населення не підніматимуть ще на рік – Нафтогаз
Тарифи на електрику доведеться підвищити – Міненерго
Тарифи на електрику доведеться підвищити – Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7995
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
6951
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
5981
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
5761
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5631
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
5487
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години

Новини

Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту