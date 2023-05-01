«Нафтогаз» визначив вартість тарифу на наступний рік
Держкомпанія поставляє газ для 98% домогосподарств
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію річного тарифу до 1 травня 2024 року. Про це інформує пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, вартість газу у тарифному плані «Фіксований» становитиме 7,96 гривні за кубометр.
Нагадаємо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
Також НАК «Нафтогаз України» розробив фінплан на 2023 рік, за яким розраховує отримати з державного бюджету 327 млрд грн компенсації. Ця сума співставна з фінансуванням всієї освіти та медицини разом взятих.
Зазначимо, з 1 травня в Україні офіційно закінчується опалювальний сезон, а тому субсидії зменшаться. Перерахунок у більшості випадків відбудеться автоматично, а кількість одержувачів субсидій скоротиться.
Крім того, в травні українці, які мають борг по комунальних платежах, будуть позбавлені права на субсидію. Заборгованість по комуналці потрібно було виплатити протягом квітня.
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