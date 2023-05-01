16 грн за кг картоплі? Тюремники Мін’юсту уклали нову угоду

У березні тюремники замовили картоплю у ціну у 2,5 раза дешевше від трирічної рамкової угоди

Очікувана вартість трирічної рамкової угоди складала 330 млн грн

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Мін’юсту 21 квітня за результатами тендеру уклала рамкову угоду про постачання картоплі до кінця 2025 року, або протягом майже трьох років. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

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Очікувана вартість трирічної рамкової угоди складала 330 млн грн. Орієнтовна кількість пізньої картоплі становила 15 470 т, а ранньої картоплі – 3 162 т. На тендер заявилось чотири фірми. Рамкову угоду уклали з ними всіма по таких цінах картоплі за кілограм:

фото: Наші гроші

Тепер замовник проводитиме відбори щодо постачання частини товару в коротший строк, на яких учасники рамкової угоди змагатимуться між собою по ціні. Переможець відбору поставлятиме картоплю в установи виконання покарань і слідчі ізолятори по Україні. Він повинен надати забезпечення виконання договору в розмірі 5% суми у вигляді коштів або банківської гарантії. Товар оплачуватимуть протягом 60 банківських днів після поставки.

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Як повідомляло видання «Наші гроші», у березні тюремники замовили на «Prozorro Market» пізньої картоплі на 1 млн грн. з поставкою до 10 травня. Кілограм на тих торгах коштував 5,57 грн, що на третину дешевше від супермаркетів та у 2,5 раза дешевше від трирічної рамкової угоди. Тоді міністр юстиції Денис Малюська похвалив Державну кримінально-виконавчу службу за успішну закупівлю з економією грошей для державного бюджету.

У контрактах Міноборони ціну картоплі наприкінці лютого знизили із 17-27 грн до 12-18 грн за кілограм. Зараз на сайті «Новуса» картопля коштує від 7,19 грн за кілограм, «АТБ» – 7,39 грн за кілограм, «Метро» – 9,26 грн за кілограм. Це у 1,5-2 раза дешевше від рамкової угоди.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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До слова, правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.