Польща продає компанію російських олігархів Міхельсона та Тимченка

Основним напрямком діяльності компанії є продаж та дистрибуція скрапленого вуглеводневого газу

Потенційні інвестори мають подати заявки про купівлю компанії до 14 квітня

Тимчасовий керуючий компанії Novatek Green Energy, дочки російської групи «Новатек», оголосив про продаж активів компанії. Про це повідомляє «Інтерфакс».

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Раніше щодо Novatek Green Energy польський уряд запровадив санкції, які передбачають заморожування активів, а потім запровадив зовнішнє управління. Тимчасовий керуючий Кароль Шиманьський запросив усі зацікавлені сторони взяти участь у процесі розпорядження грошима чи економічними ресурсами компанії.

Основним напрямком діяльності компанії є продаж та дистрибуція скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) та скрапленого природного газу (СПГ) у Польщі та інших країнах Європи. СПГ також розподіляється через власні газові мережі компанії у Польщі.

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У 2021 році компанія отримала виручку від продажів у розмірі 382 млн євро, а кількість працівників становила 137 осіб.

Потенційні інвестори мають подати заявки до 14 квітня. Процес розпорядження активами компанії буде здійснюватися під наглядом та у співпраці з тимчасовим керівником. Умовою є збереження робочих місць та діяльності з надання комунальних послуг.

Нагадаємо, у квітні 2022 року був знайдений мертвими колишній топменеджер російської газової компанії «Новатек» Сергій Протосенята його родина. Також повідомлялося, що у Венеції активісти лівих сил захопили палац, яким зараз володіє російський мільярдер, голова правління газової компанії «Новатек» Леонід Міхельсона.