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В Україні будується абсолютно радянська модель газового ринку – генеральний директор РГК

Христина Жиренко
glavcom.ua
В Україні будується абсолютно радянська модель газового ринку – генеральний директор РГК
Генеральний директор РГК Олексій Тютюнник

Олексій Тютюнник розповів, яка модель газового ринку реалізується в Україні

В українській енергетиці вибудовується ринок газу за хибною радянською моделлю. Її сутність полягає в абсолютній вертикалі влади в галузі та виконанні вказівок однієї людини або групи людей.

Це суперечить європейському курсу України та вимогам Третього енергопакета ЄС. Про це сказав генеральний директор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник в інтерв'ю «Економічній правді».

«Є дві моделі. Перша, європейська модель, яка будується з урахуванням вимог Третього енергопакета. В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і їм просто розвивати перспективні й інноваційні проекти.

Наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки учасників і гравців на ринку природного газу в Європі. Друга модель – неринкова. Її сутність полягає в тому, що є абсолютна вертикаль влади в галузі. І всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей. Саме цей варіант зараз реалізується в Україні. Вважаю його корупційним і тупиковим», – сказав Тютюнник.

На його думку, ця модель не відповідає європейським директивам і законам, але дуже подібна до тієї, що існує в Росії. Радянську монополію неможливо інтегрувати до європейського простору.

Теги: енергетика РГК газ

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