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Росія не потрібна: Європа накопичила рекордні обсяги газу у сховищах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія не потрібна: Європа накопичила рекордні обсяги газу у сховищах

Газові сховища Європи заповнені у квітні на 56,5% вперше з 2011 року

Дані щодо запасів газу в європейських сховищах вказують на те, що ЄС зможе відмовитися від імпорту енергоносія з Росії . Про це із посиланням на інформацію галузевого органу Gas Infrastructure Europe (GIE) пише видання Financial Times.

Сезон відбору газу із підземних сховищ у Європі завершився 6 квітня. За даними GIE, рівень їхньої заповненості на початку місяця становив 55,7 відсотка від загальної ємності — рекордний показник для цього періоду з 2011 року. Такий залишок після опалювального сезону приблизно на 20% вищий за середній показник за попередні п'ять років. За останні два тижні він виріс ще більше – до 56,5%.

Глава відділу ціноутворення у галузевій службі даних Argus Media Наташа Філдінг заявила, що цього літа в Європі буде надто багато газу. Вона вважає, що мети Єврокомісії із заповнення сховищ на 90 відсотків до початку листопада вдасться досягти раніше  – до липня чи серпня.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон наголосила, що за рахунок великих залишків у Європи буде більше можливостей для скорочення імпорту російського газу. Однак збільшенню запасів сприяло різке зростання постачання минулого року. 

За даними Refinitiv, імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) в ЄС з Росії в 2022 році досяг 22,1 мільярди кубометрів, що на 39% більше, ніж роком раніше, і становив 16% загального обсягу морського імпорту. На відміну від нафти та нафтопродуктів, російський газ поки що не підпадає під дію санкцій.

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Теги: Європа імпорт газ росія

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