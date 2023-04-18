У 98 Клієнтських просторах 104.ua відкрилися фотовиставки, присвячені «Року незламності»

За рік повномасштабної війни газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, повернули газопостачання до осель 557 тисяч українських сімей

За 10 днів акції «Рік незламності» ми вже зібрали 180 тисяч гривень! Дякуємо нашим клієнтам за підтримку ЗСУ! Наша мета разом з фондом «Повернись живим» зібрати 1 млн грн для придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Завдяки йому бійці ЗСУ навчаться користуватися ПТРК «Корсар».

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Регіональна газова компанія розпочала акцію «Рік незламності», під час якої розповідає українцям, як минув цей рік для газовиків: пошкодження газового обладнання, робота фахівців буквально під обстрілами та відновлення розподілу газу на деокупованих територіях. Експозиція буде доступна сотням тисяч клієнтів по всій Україні.

За рік повномасштабної війни газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, повернули газопостачання до осель 557 тисяч українських сімей та спрямували понад 181 млн грн на допомогу ЗСУ та містам, що постраждали від війни.

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Щоб наблизити нашу перемогу, РГК спільно з благодійним фондом «Повернись живим» розпочали збір коштів на протитанковий ракетний комплекс. Завдяки йому бійці ЗСУ навчаться користуватися ПТРК «Корсар» та знищувати за його допомогою російську бронетехніку і гвинтокрили. Долучитись до нього можна, перейшовши за посиланням, або у 104.ua Клієнтських просторах.

В рамках акції «Рік незламності» відвідувачі 104.ua Клієнтських просторів зможуть побачити виставки понівеченого рашистами газового обладнання, яке РГК зібрало та доставило з деокупованих територій після відновлення на них газопостачання.

Також в усіх обласних центрах та великих містах, де працює РГК, відкрились фотовиставки, присвячені «Року незламності» та стійкості газовиків, які в рекордні строки відновили газопостачання для звільнених від рашистів міст. Так, газ до Бучі повернули за 18 днів, до Ізюма за 20 днів, а до Ірпеня – за місяць.

Швидке відновлення стало можливим завдяки власному виробництву газового обладнання на заводах РГК та впровадженню уніфікованих європейських технологій. За рік війни газовики замінили 75 тисяч побутових газових лічильників, які були розтрощені рашистами, та відновили чи замінили на нові 603 ГРП та 1424 ШГРП.

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А оперативно обстежувати газові мережі і виявляти на них витоки газу фахівцям РГК допомагають мобільні лабораторії. За їхньою допомогою у Харкові за 10 днів обстежили 350 км газопроводів довкола всього міста. Щоб обстежити цю протяжність пішки, знадобилось би 70 днів.