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Питання тарифів держмонополій має обов’язково вирішуватися під час дискусії з бізнесом – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Питання тарифів держмонополій має обов’язково вирішуватися під час дискусії з бізнесом – експерт
Експерт наголосив, що тарифи мають бути максимально збалансованими, а отже – ефективними
фото з відкритих джерел

«Це питання реалізації збалансованої та ефективної державної політики»

Державна політика у сфері тарифів держмонополій має бути максимально збалансованою, і передбачати широке обговорення зі стейкхолдерами, щоб забезпечити рівні умови для розвитку всім учасникам ринку. Таке переконання висловив кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

«Це питання реалізації збалансованої та ефективної державної політики. Зрозуміло, що йдуть інфляційні процеси, що ворог знищує інфраструктуру. Але з іншої сторони, будь-яке додаткове фіскальне навантаження б’є по рентабельності надавачів послуг, платників податків. Тому потрібно шукати спільне збалансоване рішення – щоб будь-яка політика не саботувалася потім, а свідомо і відповідально виконувалася всіма учасниками ринку», – наголосив експерт.

Він акцентував, для того, щоб надавачі послуг і держава виконували свої зобов’язання, тарифи мають бути максимально збалансованими, а отже – ефективними. І якщо, до прикладу, стейкхолдери говорять, що державним монополіям необхідна реструктуризація боргових зобов’язань, то держава має враховувати ці думки при напрацюванні і реалізації відповідних державних політик, щоб знаходити максимально взаємовигідне, збалансоване рішення.

«Перед тим, як приймати остаточне рішення, потрібно зібрати за круглим столом всіх стейкхолдерів, та обговорити всі за та проти і всі нюанси підвищення тарифів», – резюмував Буряченко.

Як відомо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/МВт-год.

Рішення було ухвалене попри критику українських бізнес-асоціацій та економістів, які виступали проти – адже це рішення за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків або виплачених зарплат.

Теги: НКРЕКП тарифи бізнес політика держава послуги Укренерго ворог

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