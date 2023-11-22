«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік
Передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном
«Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.
Зокрема, на міжнародному напрямку:
- поїзд №119/120 Дніпро – Хелм із зручною стиковкою у напрямку Варшави, що на чотири години прискорює дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно з сполученням через Перемишль;
- міжнародні поїзди Чоп – Відень та Чоп – Прага, які стикуються з рядом поїздів Україною.
Також призначено низку внутрішніх маршрутів:
- №51/52 Одеса – Запоріжжя, який курсуватиме через день, даючи зокрема дніпрянам додаткову опцію поїздки до Одеси.
- №129/130 Кременчук – Чернівці, який курсуватиме за день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст шляхом прямування.
- №216/215 Запоріжжя – Чернівці, який щодня курсуватиме та з'єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжем.
- №193/192 Кривий Ріг – Ясіня, який курсуватиме через день і вперше з'єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.
- №345/346 Ужгород – Чернівці, який щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.
- №28/27 Київ – Мукачеве, закладений у розкладі на пікові дати, з'єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням.
- №145/146 Суми – Рахів дасть повідомлення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.
- №365/366 Луцьк – Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати повідомлення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.
- №368/367 Луцьк – Ужгород дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом.
- Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль курсуватиме щодня та дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.
- Інтерсіті №745/746 Київ – Львів, який гарантує ранкове повідомлення Львова та Києва.
Також популярні поїзди Укрзалізниці, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвино та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.
Зазначається, що новий графік руху поїздів на 2024 рік залізничники розробили з огляду на відгуки пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного додатка УЗ дали свої пропозиції цієї осені.
Раніше повідомлялося, що із 15 листопада вже вісім поїздів виходять у рейси із жіночими купе.
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