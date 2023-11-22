«Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів на 2024 рік

Передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном

«Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.

Зокрема, на міжнародному напрямку:

Будь ласка, читайте текст після реклами

поїзд №119/120 Дніпро – Хелм із зручною стиковкою у напрямку Варшави, що на чотири години прискорює дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно з сполученням через Перемишль;

міжнародні поїзди Чоп – Відень та Чоп – Прага, які стикуються з рядом поїздів Україною.

Також призначено низку внутрішніх маршрутів:

№51/52 Одеса – Запоріжжя, який курсуватиме через день, даючи зокрема дніпрянам додаткову опцію поїздки до Одеси.

№129/130 Кременчук – Чернівці, який курсуватиме за день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст шляхом прямування.

№216/215 Запоріжжя – Чернівці, який щодня курсуватиме та з'єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжем.

№193/192 Кривий Ріг – Ясіня, який курсуватиме через день і вперше з'єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

№345/346 Ужгород – Чернівці, який щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

№28/27 Київ – Мукачеве, закладений у розкладі на пікові дати, з'єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням.

№145/146 Суми – Рахів дасть повідомлення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

№365/366 Луцьк – Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати повідомлення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

№368/367 Луцьк – Ужгород дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом.

Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль курсуватиме щодня та дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Інтерсіті №745/746 Київ – Львів, який гарантує ранкове повідомлення Львова та Києва.

Також популярні поїзди Укрзалізниці, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвино та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Зазначається, що новий графік руху поїздів на 2024 рік залізничники розробили з огляду на відгуки пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного додатка УЗ дали свої пропозиції цієї осені.

Раніше повідомлялося, що із 15 листопада вже вісім поїздів виходять у рейси із жіночими купе.