Навальний зник із колонії
Команда Навального каже, що його зникнення нібито пов'язане з нещодавніми оголошеннями про вибори
Ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Нині місце його перебування невідоме. У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями. Про це пише BBC.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш написала у соцмережах, що у Мелехівській колонії повідомили, що він там більше не зареєстрований. Помічники політика очікували, що його переведуть у СІЗО суворішого режиму після продовження терміну ув'язнення.
Команда Навального каже, що його зникнення нібито пов'язане з нещодавніми оголошеннями про вибори. Так, диктатор Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на переобрання у березні наступного року.
Навального не було на кількох останніх судових засіданнях, на яких раніше він був присутній через відеозв’язок. Керівництво колонії пояснило відсутність технічними неполадками у колонії.
Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.
Раніше Навальний заявив, що воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) є політичним в’язнем.
Як ми повідомляли, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».
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