Аграрії б’ють на сполох: підприємства масово закриваються через кризу

Вирощувати кукурудзу та пшеницю в Україні стає невигідно

Ситуація на українському та світовому ринку стала несприятливою для українських сільгоспвиробників, через що вони змушені припиняти діяльність. Про це розповів генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль, передає іспанське видання EFE.

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Гендиректор відзначив різке скорочення кількості українських агропідприємств.

«Ми знали, що багато що піде не так. Але ми не очікували, що третина підприємств у галузі сільського, лісового та рибного господарства залишить ринок», – наголосив він.

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За оцінками Коваля, до кінця зернового року ще 10-20% підприємств підуть тим самим шляхом.

Найбільше постраждали малі виробники, тоді як великі компанії мають великі фінансові подушки для виживання. Однак, за словами гендиректора УАК, якщо наступного року все залишиться так само, наслідки можуть бути критичними і для них.

Російське вторгнення спричинило настільки багато проблем, що їх неможливо перерахувати, підкреслив Коваль. Ідеться про заміновані поля, мобілізацію працівників, дефіцит фінансових ресурсів, низькі ціни на зерно, високі витрати на логістику тощо.

«Оскільки маршрутів для вивезення зерна з країни менше, ціни на транспортування всередині України залишаються надто високими, знижуючи маржу виробників, збільшуючи витрати на страхування та фрахт. Вирощувати кукурудзу та пшеницю вже невигідно», – пояснив він.

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Крім того, зменшення експорту означає, що більше зерна потрібно зберігати в Україні, що обмежує простір, доступний для майбутніх урожаїв сої та кукурудзи. Як наслідок, частина виробників відкладає збирання врожаю, сподіваючись, що взимку чи навесні ситуація покращиться. Інші ж залишають свої поля під парою, пояснив гендиректор УАК.

На його переконання, ці фактори призводять до втрати Україною світових ринків.

Нагадаємо, що Українська зернова асоціація стурбована намірами державного монополіста АТ «Укрзалізниця» підвищити на 20% тарифи на вантажні залізничні перевезення наступного року, а також штучним підвищенням вартості на використання вантажних вагонів.