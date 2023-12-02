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Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
Без вирішення проблеми великої мобілізації наші шанси на перемогу вкрай малі
фото з відкритих джерел

Зброю Україні постачають союзники, а ось набирати людей ніхто не допоможе

В Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі. Таку думку щодо проведення мобілізації висказав Євген Дикий – екскомандир взводу батальйону «Айдар», пише Telegraf.

«Я далекий від емоційних криків «служитимуть усі!» – у нас реально немає такої потреби. Але потреба додати до лав ЗСУ ще хоча б півмільйона людей впродовж наступного року (бажано впродовж першого півріччя) та мати напоготові у реальному, а не віртуальному резерві ще до мільйона – це і необхідно, і абсолютно реально. І насправді ці цифри дуже далекі до «служать усі». На мою думку, без вирішення проблеми великої мобілізації наші шанси на перемогу вкрай малі, якщо взагалі зберігаються. Є речі, які не компенсуються нічим іншим, аніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги, притому з другою половиною – залізом, нам хоч якось допомагають союзники, хоч і ми також самі маємо що покращити. А от набрати людей нам ніхто і ніколи не допоможе, це суто наше завдання. І завдання саме для тилу», – сказав він.

На думку Євгена Дикого, потрібний двосторонній рух, де з одного боку саме тилове суспільство має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації, та почати це змінене ставлення демонструвати, а водночас держава має почути поради суспільства щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному мобілізованному.

«Ну і без жорстких та непопулярних заходів не обійтися, «закручування гайок» також є необхідним та виправданим», – додав він.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: поради Євген Дикий мобілізація держава Айдар Міноборони

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