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Майже 500 населених пунктів без світла: чого очікувати українцям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Майже 500 населених пунктів без світла: чого очікувати українцям
фото ілюстративне

Ситуація в енергосистемі контрольована

Через негоду, бойові дії та технологічні порушення без світла залишаються 492 населені пункти. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Планові відключення побутових споживачів не передбачаються. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Дніпропетровська область

Через несприятливі метеорологічні умови знеструмлено 13 населених пунктів – це дві тисячі абонентів.

Донецька область

Через обстріли знеструмлено 56 населених пунктів (22,5 тисячі споживачів). Водночас під'єднано 11 населених пунктів (22,7 тисячі споживачів), знеструмлених раніше.

Запорізька область

Без напруги з технічних причин станом на 9:00 – 15 населених пунктів (5 000 точок обліку). Через бойові дії залишаються без світла 63 населені пункти (близько 26 тисяч споживачів).

Львівська область

Із технічних причин увечері минулої доби знеструмлювалися 13,8 тисячі споживачів. Усіх під'єднано впродовж години.

Миколаївська область

Станом на 9:00 годину через негоду відключили близько 200 абонентів. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Сумська область

У результаті обстрілів без світла залишаються 56 населених пунктів – 2,5 тисячі точок обліку.

Харківська область

Унаслідок обстрілу знеструмлено споживачів в обласному центрі та трьох населених пункти в області. Масштаб пошкоджень уточнюється. Вдалося заживити 34 клієнти. Всього без електроенергії залишається 68 населених пунктів, це 16,2 тисячі споживачів.

Херсонська область

В обласному центрі заживили 43 абоненти, всього в місті знеструмлено 4,6 тисячі абонентів. В області залишаються без напруги 45 населених пунктів (понад 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

Станом на 9:00 годину в області внаслідок бойових дій без напруги – 19 населених пунктів (1,6 тисячі точок обліку), через технічні причини відключено два населені пункти (47 абонентів).

«Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається. Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована», – підсумували в Міненерго.

Нагадаємо, російські окупанти запустили по Україні 19 ракет. Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО – це 14 знищених крилатих ракет

Теги: Укренерго електроенергія

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