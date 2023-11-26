Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»

Окупанти майже повністю зруйнували коксохімічний завод

Російські загарбники розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку Донецької області. РФ не жаліє людей і посилає їх на «м’ясні штурми». Про ситуацію в найгарячішій точці фронту розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман в етері телеканалу «Еспресо».

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«Так, вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й «в лоб», – заявив Гетьман.

За його словами, те, що ворог на Авдіївському напрямку йде на такі «м'ясні штурми», дозволяє нашим бійцям нищити велику кількість живої сили ворога і техніку.

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Водночас голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що кількість росіян, які штурмують місто, «просто зашкалює».

«Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби й авіаційні удари – коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був, як фортеця, зараз це руїни», – розповів Гетьман.

Нагадаємо, що окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.

Як відомо, наразі в Авдіївці залишаються десь 1500 місцевих мешканців. Вони мешкають переважно у підвалах, хоча є ті, хто залишається у своїх квартирах та приватних будинках.

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До слова, якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.